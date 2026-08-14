Karabük\'te Camaltı Sergisi Açıldı

Karabük'te camaltı resim sergisi ziyarete açıldı.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Sebahat Kılıç Bülbül tarafından düzenlenen "Cam Altında Safranname" isimli sergi, Kamil Güleç Kütüphanesi Sezer Güleç Sanat Galerisi'nde açıldı.

Bülbül, AA muhabirine, 10 yılı aşkın süredir unutulmaya yüz tutmuş camaltı resim sanatı üzerine çalışmalar yaptığını söyledi.

Sergideki eserleri derinlik kazandırmak amacıyla çift cam üzerine kurguladıklarını belirten Bülbül, "Ön camlara Safranbolu'nun önemli figürlerinin detaylarını camaltı resmi olarak çalıştık. Arkalarına ise özel dijital baskıyla orijinal fotoğrafları yerleştirerek farklı boyutlar kazandırmaya çalıştık." dedi.

Bülbül, camaltı sanatının geçmişine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Eğitim almamış halk ressamları, camın arkasına resim yapmaya başlamış ve bu süreç dünyada büyük ilgi görmüş. Her ülke camaltı resimlerinde kendi kültürünü, geleneklerini, kahramanlıklarını ve inançlarını nakşediyor. Anadolu'da da özellikle dini boyutları ön plana çıkan, nazardan koruduğuna ve bereket getirdiğine inanılan hat yazılı cam altı levhalar ile Şahmeran tasvirleri sıklıkla kullanılmış. Unutulmuş durumdaki bu sanata öncülük ederek akademide öğrencilerimize öğretmeye ve literatüre kazandırmaya çalışıyoruz."

Sergide Safranbolu temalı 20 eserin yer aldığını aktaran Bülbül, serginin 15 gün boyunca ziyarete açık kalacağını kaydetti.

Galeride, Japonya'dan Safranbolu ilçesine gelerek bölgenin tarihi ve kültürel dokusu üzerine projeler yürüten modacı Kiyoko Sakurai'nin hazırladığı moda tasarımı sergisi de eş zamanlı ziyaret edilebilecek.

Serginin açılışına, Yenice Kaymakamı Mert Can Çanga, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, Ticaret İl Müdürü Gamze Aydın ve sanatseverler katıldı.