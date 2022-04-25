Karabük'te çocuklar "Karagöz-Hacivat" gösterisiyle eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te çocuklar "Karagöz-Hacivat" gösterisiyle eğlendi

25.04.2022 10:56
Karabük'te çocuklar "Karagöz-Hacivat" gösterisiyle eğlendi

Karabük'te ramazan etkinlikleri kapsamında çocuklar için Karagöz-Hacivat gösterisi düzenlendi.

Karabük'te ramazan etkinlikleri kapsamında çocuklar için Karagöz-Hacivat gösterisi düzenlendi.

Beşbinevler Merkez Camisi bahçesinde düzenlenen gösteriyi çok sayıda kişi izledi.

Karagöz sanatçısı Şafak Yılmaz tarafından sunulan gösteriyi, çocuklar ilgiyle takip etti.

Cami imamı Hüseyin Lütfi Ersoy, AA muhabirine, cami hocaları, dernek ve cemaat iş birliğiyle düzenlenen gösteriye ilginin büyük olduğunu belirterek, "Sevgili çocuklara, ailelerine, cemaatimize, sanatçımız Şafak Yılmaz'a, cami kadın ve gençlik kollarına, imam arkadaşlarımıza, bu çalışmalarımda desteklerini esirgemeyen hayır sahiplerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

YORUMLAR
500
Alanya'da camilerde bayram temizliği Alanya'da camilerde bayram temizliği Mudanyalılar, Geleneksel Ramazan Şenliği'nde Buluştu Mudanyalılar, Geleneksel Ramazan Şenliği'nde Buluştu

Karabük, Karagöz, Cami, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Karabük'te çocuklar 'Karagöz-Hacivat' gösterisiyle eğlendi - Son Dakika


Son Dakika
10:53 Tüketicinin yüzü gülecek! Ucuz sebze muftağa geri dönüyor!
10:53 6 muhalefet liderinin dördüncü toplantısının tarihi belli oldu: Ev sahibi Davutoğlu olacak
10:43 Odun toplamak için ormana giden işçiler, insan kafatası buldu
10:43 İşte 2022'nin en şanslısı! 40 yaşında yanlışlıkla milyoner oldu!
10:37 Putin'den sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un da başına aynı olay geldi
10:31 HDP'li Garo Paylan'dan "Ermeni soykırımı" teklifi açıklaması: 7 yıldır aynı teklifi veriyorum
10:30 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınırın sıfır noktasında net konuştu: Terör örgütü çöküşte
10:24 Dizisi final yaptı, soluğu Bali'de aldı! Burcu Özberk'in paylaşımlarına beğeni yağdı
10:20 Bakan Koca'nın müjdesi ile bayram gibi bayram! Eski günlere geri mi dönüyoruz?
10:17 Kılıçdaroğlu, cezaevindeki FETÖ'cülerle görüşmekten vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 11:05:57. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük'te çocuklar "Karagöz-Hacivat" gösterisiyle eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement