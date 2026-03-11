Karabük'te Sanat Sergisi Açıldı - Son Dakika
Karabük'te Sanat Sergisi Açıldı

11.03.2026 13:18
Hz. Muhammed'in doğum yılı dolayısıyla açılan sergide 63 eser sanatseverlerle buluştu.

Karabük'te Hz. Muhammed'in doğumunun 1500. yılı etkinlikleri çerçevesinde "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" temalı hat, tezhip ve ebru eserlerinden oluşan sergi sanatseverlerle buluştu.

Halk Eğitim Merkezi'nde açılan sergide, Karabük ve Safranbolu Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yaptığı 63 eser yer aldı.

Serginin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde yer almasını önemsediklerini söyledi.

Değerleri de çok önemsediklerini vurgulayan Akbaş, "Her gün okullarımızda ramazan etkinlikleri devam ediyor. Bugün burada özellikle Peygamberimize sevgimizi izhar etmek için hat, tezhip ve ebru alanlarında kursiyerlerimizin yaptığı güzel çalışmalar var." dedi.

Konuşmanın ardından açılış kurdelesi kesildi, katılımcılar sergiyi gezdi.

Sergi, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Karabük, Kültür, Sanat, Son Dakika

Karabük'te Sanat Sergisi Açıldı
