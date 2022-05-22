Yöresel ev yemekleri yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Yöresel ev yemekleri yarışması düzenlendi

22.05.2022 17:03

"Karabük Lezzet Şenlikleri" etkinliği kapsamında Safranbolu ilçesinde yöresel ev yemekleri yarışması yapıldı.

"Karabük Lezzet Şenlikleri" etkinliği kapsamında Safranbolu ilçesinde yöresel ev yemekleri yarışması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Karabük Lezzet Şenlikleri" üçüncü gününde devam etti.

Karabük Valiliğinin koordinasyonunda Safranbolu Tarihi Çarşı pazar alanında yapılan yemek yarışmasına, 27 kişi katıldı.

Birbirinden lezzetli yöresel yemekleri yapan yarışmacılar, birincilik için kıyasıya yarıştı.

Jüri üyelerinin ürünleri tatması ve puanlamasının ardından Hanife Biçer "etli yaprak sarması" ile birinci, Zafer Güler "zerde" ile ikinci, Hacer Öztürk ise "ıspıt dolması" ile üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.

Vali Fuat Gürel etkinlikte yaptığı konuşmada, bu yıl ilkini düzenledikleri şenliklerle önemli bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Yıllardır yaptığımız yemeklerimizi sunma fırsatı bulduk. Amacımız, değerlerimizin ve kültürümüzün kaybolmamasını sağlamak." dedi.

Etkinliğe Vali Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ve eşi Sunel Öner Türköz, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yöresel ev yemekleri yarışması düzenlendi
Yöresel ev yemekleri yarışması düzenlendi
Yöresel ev yemekleri yarışması düzenlendi
Yöresel ev yemekleri yarışması düzenlendi

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Kaynak: AA

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