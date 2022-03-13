Karabük'teki Çadlı öğrenciler kültürlerini tanıttı - Son Dakika
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Karabük'teki Çadlı öğrenciler kültürlerini tanıttı

13.03.2022 20:29
Karabük'teki Çadlı öğrenciler kültürlerini tanıttı

Karabük Üniversitesinde öğrenim gören Çadlı öğrenciler, düzenlenen etkinlikte ülkelerinin kültürlerini tanıttı.

Karabük Üniversitesinde öğrenim gören Çadlı öğrenciler, düzenlenen etkinlikte ülkelerinin kültürlerini tanıttı.

Kent merkezindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Çadlı öğrenciler Türkçe ve Fransızca şiirler okudu. Kadının toplumsal yaşamdaki önemini anlatan bir tiyatro oyunu sahneleyen öğrenciler, ülkelerinin yerel kıyafetlerini tanıtan defile de sundu.

Etkinlikte konuşan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Türkiye'de en fazla Çadlı öğrencinin Karabük Üniversitesinde eğitim gördüğünü söyledi.

Karabük Üniversitesinde eğitim gören uluslararası öğrencilerin çok kültürlü bir ortamda eğitim aldığını ve üniversiteye dünyanın her yerinden öğrenci geldiğini belirten Polat, "Üniversitemizde 93 ülkeden 11 bini aşkın yabancı öğrencimiz öğrenim görüyor. Türk devletleri ve Afrika'nın her ülkesinden öğrencimiz var. En çok Çad'dan öğrenci yer alıyor. Öğrencilerimizin her biri kültür elçisi. Şimdiden Türkiye'nin oralardaki elçileri yetişiyor. Her türlü kültürümüzü ülkelerine taşıyorlar." dedi.

Karabük Üniversitesi Çadlı Öğrenciler Birliği Başkanı Abdel Aziz Hassan Ahmat, program vesilesiyle Çadlı öğrencilerin kültürlerini tanıttıklarını ifade etti.

Programa, AK Parti Karabük Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu da katıldı.

Karabük'teki Çadlı öğrenciler kültürlerini tanıttı
Karabük'teki Çadlı öğrenciler kültürlerini tanıttı
Karabük'teki Çadlı öğrenciler kültürlerini tanıttı
Karabük'teki Çadlı öğrenciler kültürlerini tanıttı

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Fransızca, Tiyatro, Karabük, Düğün, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Karabük'teki Çadlı öğrenciler kültürlerini tanıttı - Son Dakika


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