Karabük Üniversitesi\'nde düzenlenen KBÜFEST etkinliği tamamlandı

Kültür Sanat

Karabük'te düzenlenen "KBÜFEST - 81 İl Karabük Üniversitesinde Buluşuyor" etkinliği tamamlandı.

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen, Türkiye'nin kültürel zenginliği ve çeşitliliğinin ortaya konulduğu etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından katılımcılar yer aldı.

Festivaldeki stantları gezen Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, etkinliğin büyük memnuniyetle karşılandığını belirterek, "Öğrencilerimizin dinlenebileceği, eğlenebileceği, öğrenebileceği bir etkinlik yapmak istedik. Öğrencilerimiz, akademik personelimiz, idari personelimiz bu işe gönül verdi, ciddi çalışma içerisine girdi ve 81 ilin stantları burada kuruldu. 81 ilin değerleri, kültürü, tarihi ve coğrafi güzellikleri, gastronomisi burada tanıtıldı." ifadesini kullandı.

Çeşitli sergiler, sanat etkinlikleri, yöresel gösteriler, halk oyunları ve yöresel lezzetlerin sergilendiği ve 81 ilin tanıtımının yapıldığı KBÜFEST, Ömer Günday'ın halk müziği konseriyle sona erdi.