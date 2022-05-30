Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali, 3 Haziran'da gerçekleştirilecek

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, ilçede bu yıl 60. kez düzenlenecek Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali'nin 3-5 Haziran'da yapılacağını bildirdi.

Şeker, yazılı açıklamasında, Kaymakamlık ve belediye iş birliğinde organize edilen festivalin hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda açılışı yapılacak festivalde çok sayıda etkinliğin düzenleneceğini ifade eden Şeker, bazı sanatçıların da programda sahne alacağını kaydetti.