Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali, 3 Haziran'da gerçekleştirilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali, 3 Haziran'da gerçekleştirilecek

30.05.2022 16:12
Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali, 3 Haziran'da gerçekleştirilecek

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, ilçede bu yıl 60. kez düzenlenecek Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali'nin 3-5 Haziran'da yapılacağını bildirdi.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, ilçede bu yıl 60. kez düzenlenecek Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali'nin 3-5 Haziran'da yapılacağını bildirdi.

Şeker, yazılı açıklamasında, Kaymakamlık ve belediye iş birliğinde organize edilen festivalin hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda açılışı yapılacak festivalde çok sayıda etkinliğin düzenleneceğini ifade eden Şeker, bazı sanatçıların da programda sahne alacağını kaydetti.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Isparta'daki konseri iptal olan Melek Mosso'ya Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan davet geldi Isparta'daki konseri iptal olan Melek Mosso'ya Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan davet geldi Tezgahları kıyı balıkları süslüyor Tezgahları kıyı balıkları süslüyor
Kaynak: AA

Volkan Şeker, Kaymakamlık, Karacaoğlan, Haziran, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali, 3 Haziran'da gerçekleştirilecek - Son Dakika


Son Dakika
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
16:02 Gaziantep'te canlı bomba süsü veren kişi kendini bu sözlerle savundu: Eşimden ayrıldığım için sesimi duyurmak istedim
15:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi: Kamudaki insanları tehdit etmek faşist ve darbeci zihniyettir
15:50 Bir anda yanına oturduğu kadının saçlarına yapıştı! Kimse ne olduğunu anlamadı
15:46 Son yılların en kalabalık düğünü oldu! Damada 4.1 milyon TL, geline 3 kilo altın takıldı
15:38 Konserleri iptal edilen sanatçılarla ilgili konuşan Bakan Soylu: Bu olan olaylar benim dışımda bir kere
15:36 Isparta'daki konseri iptal olan Melek Mosso'ya Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan davet geldi
15:32 Beşiktaş'tan gazeteci Cem Küçük'e çok sert sözler: Beşiktaş soytarıların reyting taklaları atacağı bir yer değildir! Bunun şamarı ağır olur...
15:27 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde sahte canlı bomba düzeneğiyle saldırı girişiminde bulunan zanlı cezaevine yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 16:29:13. #1.13#
SON DAKİKA: Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali, 3 Haziran'da gerçekleştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement