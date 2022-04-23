Erciş'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu - Son Dakika
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Erciş'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

23.04.2022 14:20

Erciş'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu Van'ın Erciş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Erciş'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Tenzile Anaokulu bahçesinde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından şiirler okundu halk oyunları gösterileri sunuldu. Öğrencilerin seslendirdiği şarkılarla devam eden program, daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Erciş'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu
Erciş'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu
Erciş'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu
Erciş'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu
Erciş'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu
Erciş'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu
Erciş'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu
Erciş'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu
Erciş'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Erciş'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu - Son Dakika


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