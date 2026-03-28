Karagöz Sanatında Geleneksel Yapının Önemi
28.03.2026 11:17
Karagöz sanatçıları, geleneksel oyunun sahne uyarlamalarının sanatın özünü zedeleyebileceğini savundu.

ÇİĞDEM ALYANAK/SEVİ GÖZAY ASLAN - Karagöz sanatçıları Nazım Öney Olcaytu ve Müzeyyen Aslan, Karagöz ve Hacivat oyununun geleneksel hayal perdesine dayalı icrasının dışına çıkılarak sahneye uyarlanmasının, sanatın özgün yapısını ve zenginliğini zedeleyebileceğini savundu.

Karagöz ve kukla sanatçısı da olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Nazım Öney Olcaytu, AA muhabirine, Karagöz oyunlarının yalnızca iki karakterden ibaret olmadığını belirterek, yaklaşık 300 tipten oluşan geniş bir repertuvara sahip olduğunu söyledi.

Karagöz'ün sıklıkla "gölge oyunu" olarak tanımlandığını ancak bunun eksik bir ifade olduğunu dile getiren Olcaytu, bu sanatın esasının ışık ve renk yansımalarına dayandığını kaydetti.

Geleneksel yapının korunması gerektiğini vurgulayan Olcaytu, "Bu sanat yüzyıllardır varlığını sürdürüyor. Öncelikle geleneksel biçimi koruyup yaşatmalı, ardından da farklı yorumlara yer verilmelidir." dedi.

Olcaytu, Karagöz oyunlarının güncelliğini koruduğunu belirterek, sanatçıların metinleri çağın koşullarına göre uyarladığını ifade etti.

"Gerçek sanatçı, perdenin arkasında ortaya çıkıyor"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Karagöz ve kukla sanatçısı Müzeyyen Aslan da sahneye uyarlanan gösterilerin Karagöz sanatının derinliğini yansıtmadığını savundu.

Karagöz sanatçısının tasvir takımının olması ve tasvir işlemesi gerektiğini belirten Aslan, "Oyunlarda birçok tip var ama sahnede iki kişi karşılıklı konuşuyor. Gerçek bir sanatçı, perdenin arkasında tüm tipleri tek başına seslendirerek oynattığında ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Aslan, kostümün yanı sıra maskotlu Karagöz yapanların da olduğunu kaydetti.

Karagöz'ün maskot olarak canlandırılmasının doğru olmadığını savunan Aslan, "Çizgi film karakteri gibi çocuklarla fotoğraf çektiriyorlar. Bir fotoğraf çekim karesinde canlı Karagöz'ün bulunmasını doğru bulmuyorum." dedi.

Kaynak: AA

Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
Bunu hesaba katmamışlardı: İran’ın planı ABD ordusunu çıldırttı Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
AK Parti çalışmaları hızlandırdı Büyükşehirlerde köklü değişiklik AK Parti çalışmaları hızlandırdı! Büyükşehirlerde köklü değişiklik
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor

11:40
Resmen sıraya girdiler Yenildikleri maçtan sonra yaptıkları olay oldu
Resmen sıraya girdiler! Yenildikleri maçtan sonra yaptıkları olay oldu
11:24
MHP’de neler oluyor Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
MHP'de neler oluyor? Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
11:12
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
10:57
Aleyna Kalaycıoğlu’nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu Resmen olacakları anlatmış
Aleyna Kalaycıoğlu'nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu! Resmen olacakları anlatmış
10:41
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz, bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz, bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız
07:48
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
