Bursa\'nın kültür mirası geleceğe taşınıyor

UNESCO 'Somut Olmayan Kültürel Miras' listesinde yer alan Karagöz ve Hacivat sanatı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen eğitimlerle geleceğe taşınıyor.

Bursa'nın kültürel mirasını gelecek kuşaklara taşımak amacıyla birçok alanda çalışma yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karagöz Müzesi'nde düzenlenen 'Karagöz Tasvir Yapımı' kursuna ev sahipliği yapıyor.

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Halk Eğitim iş birliğinde, Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği (UNIMA) Bursa Şubesi koordinasyonunda gerçekleşen eğitim programında, kursiyerler geleneksel deri işleme, nevregan kullanımı ve kök boya teknikleriyle kendi tasvirlerini oluştururken aynı zamanda perde üzerinde oynatma deneyimi de kazanıyor.

UNIMA Türkiye Milli Merkezi Bursa Şubesi Başkanı Seçkin Güneş, Bursa'nın dünyaya mirası olan Karagöz sanatını yaygınlaştırmak ve yeni 'Hayali'ler yetiştirmek istediklerini söyledi. Eğitimlerin Karagöz Müzesi'nde gerçekleşmesinin kursiyerler açısından ayrıca önemli bir değer taşıdığını belirten Seçkin Güneş, "Karagöz sanatı, yalnızca geçmişten gelen bir gelenek değil, aynı zamanda geleceğe aktarılması gereken önemli bir kültür mirastır. Bu eğitimlerle hem geleneksel sanatlarımızı yaşatmayı hem de Karagöz gösterilerine ilgi duyan yeni sanatçılar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Kursiyerlerimizin tarihi atmosfer içerisinde eğitim alması da sürece ayrı bir anlam katıyor. Biz ev sahipliği yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz" dedi. - BURSA