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Karahantepe'ye karşılama merkezi ve kazı evi yapılacak - Son Dakika

Karahantepe'ye karşılama merkezi ve kazı evi yapılacak

26.11.2021 11:11
Karahantepe'ye karşılama merkezi ve kazı evi yapılacak

Şanlıurfa'da, Neolitik Çağ'a ait emsalsiz kültür hazinelerinin bulunduğu Karahantepe'ye karşılama merkezi ve kazı evi yapılacak.

Şanlıurfa'da, Neolitik Çağ'a ait emsalsiz kültür hazinelerinin bulunduğu Karahantepe'ye karşılama merkezi ve kazı evi yapılacak.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, AA muhabirine, bölgenin zengin kültürel mirasını turizme kazandırmak ve bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla başlattıkları GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi kapsamında turizme yönelik yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin zengin kültürel mirasıyla ön plana çıkan bir coğrafi konuma sahip olduğunu anlatan Açıkgöz, bu potansiyeli turizm odaklı değerlendirmek için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Proje kapsamında bölgedeki 9 kente destek verdiklerini aktaran Açıkgöz, şöyle devam etti:

"Köklü tarihi, doğal zenginlikleri ve inanç turizmi alanındaki potansiyeliyle bölge her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi ile bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına ivme kazandırmayı hedefledik. Amacımız, bölgenin tarihi mirası, doğal yapısı, gastronomisi ve kültürel yapısıyla turizme topyekun hizmet etmesini sağlamaktır. Proje kapsamında 9 ilimizi tek bir çatı altında toplayarak, sürdürülebilir bir turizm hareketliliği sağlamak istiyoruz. Bu amaçla Mezopotamya markasını oluşturduk."

Neolitik döneme ait önemli eserlerin bulunduğu Karahantepe'nin tüm dünyanın dikkatini çektiğini vurgulayan Açıkgöz, 11 bin yıllık olduğu belirtilen ören yerinin ilerleyen dönemde daha fazla ilgi göreceğine inandığını dile getirdi.

Bölgede üç yıldır devam eden kazı çalışmalarında önemli eserlerin gün yüzüne çıkarıldığına işaret eden Açıkgöz, bu yüzden Karahantepe'ye destek verme kararı aldıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Bölgede turizme yönelik fiziki yatırımların desteklenmesi amacıyla yapılan çalışmalara destek veriyoruz. Göbeklitepe bizim en başta destek verdiğimiz tarihi yapılardan biri. Göbeklitepe gibi değeri olan, şu an üzerinde çalışma yapılan Karahantepe için de çalışmalara başladık. Karahantepe'ye GAP idaresi olarak kazı evi ve karşılama merkezi yapıyoruz. Hem gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarını giderme hem de alanla ilgili bilgilendirmelerin yapılacağı modern bir mekanın oluşumuna destek vereceğiz."

"Saha çalışmaları tamamlandı"

Karahantepe Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul da ören yerinin öneminin her kesim tarafından anlaşıldığını söyledi.

Karşılama merkezinin bölgenin tarihi ve coğrafi özellikleri dikkate alınarak yapılacağını anlatan Karul, şunları ifade etti:

"Çevre dostu bir karşılama merkezi ve kazı evi yapılacak. Peyzaj ve alan düzenlemeleri de bu şekilde yapılacak. Şu an sahadaki etüt çalışmaları tamamlandı. İnsanlık tarihinin gözler önüne konulabileceği sergi alanları da bu merkezde olacak. Çok özel ve güzel, yeni yapılarla Karahantepe en kısa sürede ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Çalışmaların 2 yıla kadar tamamlanması öngörülüyor. Karahantepe şimdiden ziyaretçi ilgisi ve potansiyeliyle Türkiye'de en çok dikkati çeken kazı alanlarının başında geliyor."

Karahantepe'ye karşılama merkezi ve kazı evi yapılacak
Karahantepe'ye karşılama merkezi ve kazı evi yapılacak
Karahantepe'ye karşılama merkezi ve kazı evi yapılacak
Karahantepe'ye karşılama merkezi ve kazı evi yapılacak
Karahantepe'ye karşılama merkezi ve kazı evi yapılacak

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Mehmet Açıkgöz, Şanlıurfa, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Karahantepe'ye karşılama merkezi ve kazı evi yapılacak - Son Dakika


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