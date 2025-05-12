Kars'ta Ani'nin Hikayesi Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kars'ta Ani'nin Hikayesi Sergisi Açıldı

Cumhuriyet'in 102. yılı için Kars'ta Ani'nin hikayesi sergisi açıldı, 244 eser ziyaretçileri bekliyor.

12.05.2025 16:17
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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce, "102. Yılda 102 Sergi: Cumhuriyet'in Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk" projesi kapsamında Kars'ta "Ani'nin hikayesi" sergisinin açılışı yapıldı.

Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde açılan "Ani'nin Hikayesi" adlı sergide, müze envanterine kayıtlı 244 arkeolojik ve etnografik eserin 196'sı ilk kez ziyaretçilerle buluştu.

Ziyaretçiler, tarihleri milattan önce 5000'li yıllardan bugüne uzanan Ani Ören Yeri'ndeki altın, gümüş, bronz, cam, taş ve metalden oluşan yüzük, küpe, kolye, bilezik, tepelik ve günlük yaşamda kullanılan malzemeleri inceleme fırsatı buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Dairesi Başkan Vekili Serkan Gedük, yaptığı açıklamada, 1892 yılından itibaren arkeolojik kazılarda elde edilen kültür varlıklarının bir kronoloji halinde sergilendiğini söyledi.

Sergide ilk defa görülecek eserlerin olduğunu ifade eden Gedük, "Bu süreli sergileri yapmamızdaki en büyük nedenlerden bir tanesi, müzelerimizin depolarında korunan eserlerin vitrinlerde yer değişikliğiyle farklı açılar ve konseptlerle, hikayeleriyle birlikte anlatmaktır. Bu anlamda da Kars'ta gerçekleştirdiğimiz bu sergi çok özel. Tüm halkımızı bu sergiye davet ediyorum." diye konuştu.

"Ani, 5000 yıllık bir kent"

Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Ani'nin özellikle Anadolu'daki Türk-İslam tarihi açısından önemli olduğunu belirtti.

Ani'deki bilimsel arkeolojik kazıların, restorasyon, konservasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiğini anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Hem Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında hem de yatırım programı kapsamında 2025 yılı kazı sezonumuzu açtık ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu sergi, bu dünyanın tanıtılmasına, toplumun her kesimi tarafından ziyaret edilmesine ve bu eserlerin de gün yüzüne çıkarılmasına, tanıtılmasına da imkan veriyor. Cumhuriyet'imizin '102. yılında 102 sergi' projesi kapsamında Kars Müzesi ortaklığıyla yaptığımız bu serginin 'Ani' farkındalığına katkı sunmasını hedefliyoruz. Ani, 5000 yıllık bir kent. Yani Geç Kalkolitik Çağ'dan itibaren yerleşime sahne olmuş ve günümüze kadar da 5000 yıllık bir dönem geçirmiş. Buradaki eserlerde hiç şüphesiz Ani'nin ilk çağlarından itibaren günlük yaşama dair buluntuları içeriyor."

Kars Arkeoloji ve Etnografya Müze Müdürü Hakim Aslan ise 1892 yılında başlayan ve 2024 yılına kadar süre gelen kazılarda gün yüzüne çıkan eserlerin sergilendiğini, sergide bulunan 244 eserin 196'sının ilk defa sanatseverlerle buluştuğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kars'ta Ani'nin Hikayesi Sergisi Açıldı - Son Dakika

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