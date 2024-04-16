Kars\'ta düzenlenen bilgi yarışmasında kazananlara kitap hediye edildi

Macar Öğrenciler Tekirdağ'da Halk Oyunları Gösterisi Sundu

Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında Tekirdağ'a gelen Macar öğrenciler, Rakoczi Müzesi önünde halk oyunları gösterisi sundu. Macaristan Mikes Kelemen Lisesi öğrencileri, Osmanlı'ya sığınan Macar Prensi 2. Ferenc Rakoczi'ye tahsis edilen ve daha sonra müzeye çevrilen yapıyı gezdi. Konuk öğrenciler, Müze Müdürü Ali Kabul'den bilgi aldı. Ardından öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibi, müze önünde gösteri sundu. Öğrenciler, sahil dolgu alanındaki Barış ve Özgürlük Parkı'nda bulunan Macar Anıtı ve Mikes Kelemen Parkı'nı da ziyaret etti. Tekirdağ Macar Dostluk Derneği Başkanı Adem Dalgıç, 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında kentte sene boyunca etkinliklerin süreceğini belirtti. Tekirdağ'ın Macarlar için önemli bir kent olduğunu vurgulayan Dalgıç, Macar halkı tarafından iyi bilinen kente, bu ülkeden çok sayıda ziyaretçi geldiğini ifade etti. Tekirdağ Bilim Sanat Merkezi öğretmeni Zübeyde Aykaç da 10 öğrencinin, kentteki Macar eserlerini ziyaret ettiğini dile getirdi. Aykaç, öğrencilerin katılımcılara güzel bir halk dansları gösterisi sunduğunu ve yarın da Türk-Macar ortak kültürüyle ilgili etkinlikler yapacaklarını söyledi.