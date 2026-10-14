Kars'ta Mazlum Ağa Hamamı, DAP ve Kars İl Özel İdaresi protokolüyle restore edilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta Mazlum Ağa Hamamı, DAP ve Kars İl Özel İdaresi protokolüyle restore edilecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars\'ta Mazlum Ağa Hamamı, DAP ve Kars İl Özel İdaresi protokolüyle restore edilecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta Mazlum Ağa Hamamı'nın turizme kazandırılması için DAP ile Kars İl Özel İdaresi arasında protokol imzalandı. Hamam, özgün mimarisi korunarak aslına uygun restore edilecek ve yeniden hamam olarak hizmet verecek.

Kars'ta tarihi Mazlum Ağa Hamamı'nın turizme kazandırılması amacıyla DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Kars İl Özel İdaresi arasında protokol imzalandı. Proje kapsamında tarihi hamamın özgün mimarisi korunarak aslına uygun şekilde restore edileceği ve yeniden hamam olarak hizmet vereceği bildirildi.

Kars'ın tarihi ve kültürel mirasının korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, tarihi Mazlum Ağa Hamamı'nın turizme kazandırılması için önemli bir adım atıldı. Kars Valisi Ziya Polat'ın katılımıyla düzenlenen törende, Mazlum Ağa Hamamı'nın Turizme Kazandırılması Projesi'nin protokolü imzalandı.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Kars İl Özel İdaresi arasında imzalanan protokole, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Güray ve Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan imza attı. Protokolle birlikte, kentin tarihi yapılarından biri olan Mazlum Ağa Hamamı'nın korunması ve yeniden işlevlendirilerek turizme kazandırılması yönünde çalışma başlatıldı.

"Özgün mimarisi korunacak

Proje kapsamında tarihi hamamın özgün mimari özellikleri korunarak aslına uygun şekilde restore edilmesi planlanıyor. Restorasyon çalışmalarının ardından yapının yeniden hamam olarak hizmet vermesi hedefleniyor.

Tarihi yapıların korunarak yaşatılması açısından önem taşıyan projenin, Mazlum Ağa Hamamı'nın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunması bekleniyor. Yapının özgün kimliğinin korunarak yeniden işlev kazanmasıyla birlikte, Kars'ın kültürel mirasının daha görünür hale getirilmesi amaçlanıyor.

"Kars'ın turizm potansiyeline katkı sağlayacak"

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Kars'ta, geçmişten günümüze ulaşan yapıların korunması ve turizme kazandırılması yönündeki çalışmalar devam ediyor. Mazlum Ağa Hamamı Projesi de kentin tarihi dokusunun yaşatılması ve kültürel değerlerinin korunması açısından önem taşıyor.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Kars İl Özel İdaresi iş birliğinde yürütülecek proje ile tarihi yapının korunmasının yanı sıra kentin turizm potansiyeline katkı sunulması hedefleniyor.

Kars İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kentin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkıldığı vurgulanarak, Mazlum Ağa Hamamı'nın yeniden hizmete kazandırılmasıyla Kars'ın turizm geleceğine değer katılacağı ifade edildi.

Protokolün imzalanmasıyla birlikte, tarihi Mazlum Ağa Hamamı'nın aslına uygun restorasyonla yeniden hayat bulması ve kentin kültürel mirası içerisindeki yerini koruyarak gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
İl Özel İdaresiKültür SanatKültürTurizmKarsSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder’i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti... Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder'i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti...
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
18:12
UEFA Gençlik Ligi’nde Fenerbahçe, Aston Villa’ya mağlup
UEFA Gençlik Ligi'nde Fenerbahçe, Aston Villa'ya mağlup
17:41
Bakan Şimşek, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi
Bakan Şimşek, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi
17:30
İmamoğlu 19 ay sonra ilk kez savunma yaptı İşte sözleri...
İmamoğlu 19 ay sonra ilk kez savunma yaptı! İşte sözleri...
16:49
TRT ekranlarından duyurdu AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan İzmirlilere müjde
TRT ekranlarından duyurdu! AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan İzmirlilere müjde
16:02
Kolombiya, Tel Aviv’deki İsrail büyükelçiliğini 46 yıl sonra Kudüs’e taşıdı
Kolombiya, Tel Aviv'deki İsrail büyükelçiliğini 46 yıl sonra Kudüs'e taşıdı
15:39
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 18:19:48. #7.13#
SON DAKİKA: Kars'ta Mazlum Ağa Hamamı, DAP ve Kars İl Özel İdaresi protokolüyle restore edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei