Kartal\'da Anneler Günü coşkusu: Sevilen eserler anneler için seslendirildi

05.05.2026 11:36  Güncelleme: 11:39
Kartal Belediyesi, sevginin ve fedakarlığın simgesi olan anneleri, özel bir konser programıyla onurlandırdı. Anneler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen gecede, Kartal Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu en sevilen eserleri bu kez tüm anneler için seslendirdi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde, ilçede kültürel ve sanatsal faaliyetlerin merkezi haline gelen Soğanlık Kültür Merkezi, anlamlı bir buluşmaya daha ev sahipliği yaptı. Salonu dolduran yüzlerce Kartallı vatandaş, Anneler Günü'ne ithafen hazırlanan bu özel gecede Türk Sanat Müziği'nin eşsiz tınılarıyla unutulmaz bir akşam yaşadı.

Türk Sanat Müziği Korosu'ndan müzik ziyafeti

Şef Şermin Niyazi'nin yönetiminde sahne alan Kartal Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, iki bölümden oluşan kapsamlı bir repertuvar sundu. Konserin ilk bölümünde anne sevgisini ve özlemini anlatan duygusal eserlere yer verilirken, salonu dolduran dinleyiciler zaman zaman şarkılara eşlik ederek duygu dolu anlar yaşadı. Koronun ve saz heyetinin yüksek performansı, sanatseverlerden tam not aldı.

"Annelerimiz en büyük rehberimizdir"

Etkinliğin protokol bölümünde, Kartal Belediye Meclisi Başkan Vekili Özlem Bulut sahneye çıkarak Şef Şermin Niyazi'ye çiçek ve plaket takdiminde bulundu. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in selamlarını ve Anneler Günü kutlamasını ileterek konuşmasına başlayan Bulut, "Toplumumuzun temel taşı, sevginin ve şefkatin bitmez tükenmez kaynağı olan annelerimiz, bizlerin en büyük rehberidir. Bu anlamlı gecede emeği geçen koro üyelerimize ve saz heyetimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. Konserin ikinci yarısında ise daha hareketli ve renkli eserlere yer verildi. Sanat müziğinin klasikleşmiş neşeli parçalarıyla kulakların pasını silen koro, izleyicilerden büyük alkış topladı. Gecenin sonunda Kartallı anneler ve aileleri, kendilerine adanan bu özel etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, sanatı ve sanatçıyı destekleyen Kartal Belediyesine teşekkürlerini iletti.

Kartal Belediyesi, hafta boyunca sürecek olan farklı etkinliklerle Anneler Günü coşkusunu ilçenin dört bir yanına taşımaya devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

