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Kartal Kitap Fuarı 5. gününde Yılmaz Vural'ı ağırladı - Son Dakika

Kartal Kitap Fuarı 5. gününde Yılmaz Vural'ı ağırladı

30.09.2021 09:52

Kartal Kitap Fuarı 5. gününde Yılmaz Vural'ı ağırladı Kartal Belediyesi tarafından organize edilen Kartal Kitap Fuarının 5.gününün konuğu teknik direktör Yılmaz Vural oldu.

Kartal Kitap Fuarı 5. gününde Yılmaz Vural'ı ağırladı

İSTANBUL - Kartal Belediyesi tarafından organize edilen Kartal Kitap Fuarının 5.gününün konuğu teknik direktör Yılmaz Vural oldu. Fuarda söyleşi gerçekleştiren Vural'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kartal Belediyesinin ev sahipliği yaptığı ve 5 bin metrekare alana kurulu ve 70 yayınevinin katıldığı ve toplam 9 gün sürecek olan Kartal Kitap Fuarında, tanınan şair, yazar, sanatçı, yayıncı ve edebiyatseverler, söyleşi, imza günleri, konser ve kültür etkinlikleriyle ile bir araya gelmeye devam ediyor. Kartal Kitap Fuarının 5. gününde konuk, teknik direktör Yılmaz Vural oldu. Söyleşide Yılmaz Vural'a yazar Orhan Bahtiyar eşlik etti.

Kitap fuarına katılan Nihal Arslan, "Kartal Belediyesi'nin yapmış olduğu en güzel etkinliklerden bir tanesi. Bir kitapsever olarak seve seve koşa koşa geldim. Kitaplarımı da aldım ve almaya da devam edeceğim. Sosyalleşmek adına süper bir şey. Bire bir okuduğumuz yazarlarla da tanışma fırsatı buluyoruz. Stantlarda da çok güzel güzel bir şekilde ağırlanıyoruz" dedi.

Kartal Kitap Fuarı 5. gününde Yılmaz Vural'ı ağırladı
Kartal Kitap Fuarı 5. gününde Yılmaz Vural'ı ağırladı
Kartal Kitap Fuarı 5. gününde Yılmaz Vural'ı ağırladı
Kartal Kitap Fuarı 5. gününde Yılmaz Vural'ı ağırladı

Kartal Belediyesi, Yılmaz Vural, Konser, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kartal Kitap Fuarı 5. gününde Yılmaz Vural'ı ağırladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal Kitap Fuarı 5. gününde Yılmaz Vural'ı ağırladı - Son Dakika
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