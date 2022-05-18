Kaş Caz Festivali bu yıl uluslararası sanatçıları ağırlayacak - Son Dakika
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Kaş Caz Festivali bu yıl uluslararası sanatçıları ağırlayacak

18.05.2022 11:43
Kaş Caz Festivali bu yıl uluslararası sanatçıları ağırlayacak

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Kaş Caz Festivali, 26-27-28 Ağustos'ta uluslararası alanda ses getirmiş önemli isimleri dinleyicileriyle buluşturacak.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Kaş Caz Festivali, 26-27-28 Ağustos'ta uluslararası alanda ses getirmiş önemli isimleri dinleyicileriyle buluşturacak.

Caz piyanisti ve bestecisi Uriel Herman Trio, yaşamını New York'ta sürdüren trompetçi Itamar Borochov, Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir şiirinden alınan albüm başlığı ile dikkat çeken Hollandalı Rembrant Trio ve Ediz Hafızoğlu ile 'Kavuşma' projesinde izleyiciyle buluşacak olan Vasiliki Papageorgio festivalin uluslararası konukları olacak.1920'lerin caz ruhunu yeniden yansıtan Uninvited Jazz Band, sesi ile dikkat çeken Su İdil, DJ Tsü Tsü, Mert Pekduraner Quintet, İzzet Kızıl X Emiran 'Across', DJ Mesut Yücel, Kerem Görsev Trio feat. Fatih Erkoç, 'herkes için müzik' sloganı ile yola çıkan Social Inclusion Band ise festivalin yerli konukları olacak.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Mevlana Celaleddin Rumi, Caz Festivali, New York, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kaş Caz Festivali bu yıl uluslararası sanatçıları ağırlayacak - Son Dakika


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