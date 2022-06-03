Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali sürüyor - Son Dakika
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Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali sürüyor

03.06.2022 12:32

Antalya'da düzenlenen Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali, etkinliklerle devam ediyor.

Antalya'da düzenlenen Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali, etkinliklerle devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce desteklenen ve Kaş Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında Antik Tiyatro'da tören düzenlendi.

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, ilçenin son yıllarda önemli ilklere ev sahipliği yaptığını, Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali'ne katılımın yoğun olduğunu ifade etti.

İlçe Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da festivale 60 ülkeden 550 filmin katılmasının Kaş'a gösterilen ilginin göstergesi olduğunu söyledi.

Su altı organizasyonlarını ilçede yaptıklarını belirten Ulutaş, "Kaş'ın hem yapısal hem de sanatsal, kültürel gelişimiyle alakalı adımlarımızı birer birer atıyoruz." dedi.

Festival direktörü Seren Topaloğlu ise festivalin "su altı film yarışması" kategorisine dikkati çekerek, kentin su altı özellikleriyle Türkiye'de ve dünyada önde gelen yerlerden biri olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından "Küçük Anne" filminin gösterimi yapıldı.

Festival 5 Haziran'da sona erecek.

Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali sürüyor
Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali sürüyor
Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali sürüyor
Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali sürüyor

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Aizanoi Kısa Film Festivali başladı Aizanoi Kısa Film Festivali başladı
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali sürüyor - Son Dakika

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