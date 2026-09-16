Kastamonu\'da 39. Ahilik Haftası, Ahi Şorba anma programıyla başladı

Kastamonu'da 39. Ahilik Haftası etkinlikleri düzenlenen törenle kutlandı. Kastamonu'da ahilik kültürünün temellerini atan Ahi Şorba ise dualarla anıldı.

Kastamonu'da 39. Ahilik Haftası dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi. Bu çerçevede, Kastamonu'da Ahilik teşkilatının yayılmasında ve gelişmesinde büyük rol oynayan Ahi Şorba (Ahi Resul) Efendi için türbesinde anma programı düzenlendi. Ahi Şorba protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından dualarla anıldı. Etkinlikte vatandaşlara çorba ve yemek ikram edildi. Programda, Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu, katılımcılara bilgiler verdi. Ahi Şorba Tekkesi ve Külliyesi'nin Kastamonu'nun ticari, sosyal ve kültürel hayatındaki önemine dikkat çeken Yakupoğlu, "700 önce Ahi Şorba'nın burada bir tekke ve zaviye ile bir mahalle oluşumu ile temellerini attığı bu mekan aynı zamanda Kastamonu'nun ruhunu manevi atmosferini hatta maddi atmosferini temsil etmekte. Çünkü burada sadece bir tekke zaviye sadece bir türbe yoktu. Aynı zamanda sosyal hayatın bir akışkanlığı vardı. Üretim vardı. Dürüstlük vardı. Disiplin vardı. Yardımlaşma vardı, dayanışma vardı ve sözün özü insanı yaşatmak için insanın nasıl yaşamasını gerektiğini belirten kuralların konulduğu önemli bir mekan olarak kabul edilebilir Ahi Şorba Tekkesi ve Külliyesi vardı" dedi.

Yılın ahisi kaftan giydi

Daha sonra Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen programla Ahilik Haftası kutlandı. Programa Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, Kastamonu Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Belediye Başkan Yardımcısı Eda Büyükdemirci Livan, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programda yılın ahisi Cemil Menteş'e ahilik kaftanı giydirildi. Programda, çırak, kalfa ve ustalık belgeleri takdim edildi. Esnaflıkta 50'nci yılını dolduranlara ise plaket verildi. Programda ahilik kültürü sahnelenen tiyatro oyunuyla anlatıldı.

Programda konuşan Kastamonu Vali Yardımcısı Hakan Kubalı ahilik kültürüne dikkat çekerek, "Kastamonu sadece bir tarım kenti değildir, Kastamonu aynı zamanda bir esnaf ve sanatkar kentidir. Buranın bakır kalaylarından tutunuz, burada üretilen her türlü ürünün biz markalaşması için gereken desteği sağlayacağız ve bu alanda liderlik edeceğiz" diye konuştu.

Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci de Ahilik mirasının gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinerek, "Bu köklü mirası vefayla anmak, temel değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğu. Pir-i Ahi Evran-ı Veli öncülüğünde on üçüncü yüzyılda şekillenen Ahilik Teşkilatı, meslek hayatının çok ötesinde Anadolu'nun sosyal yapısında çok önemli bir yer edinmiştir" şeklinde konuştu.

Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ise Ahilik kültürünün günümüz şartlarına uyarlanması gerektiğini belirterek, "Ahilik kültürünü, ahilik ahlakını ya da ahilik ekolünün bize sunduğu öğretileri, bugünümüzün teknolojisine uygulayıp hayatımızı bundan sonra devam ettirebilmemiz lazım. Bizim bu topraklarda kadim kılan kültürlerin başında, ekollerin başında ahilik gelmektedir" ifadelerini kullandı.

Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yücel Gedik ise Ahilik kültürünün paylaşma ve dayanışmaya dayandığını belirterek, 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından temelleri atılan bu anlayışın Anadolu'da hem ticaretin hem toplumsal hayatın temel taşı olduğunu dile getirdi.