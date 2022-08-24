Kastamonu'da vatandaşlar sesleri ile yarıştı

KASTAMONU - Kastamonu'da, 20 ilçeden 30 vatandaşın katıldığı ses yarışması, renkli görüntülere sahne oldu.

Kastamonu Belediyesi'nin destekleriyle Kastamonu Sanat Kurulu tarafından ses yarışması düzenlendi. İlçe belediye başkanlıkları tarafından da desteklenen "Sahne Senin Mikrofon Senin" yarışmasına Kastamonu'nun 20 ilçesinden 30 yarışmacı katıldı. Yarışmanın finaline katılmaya hak kazanan 15 yarışmacı, final gecesinde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen final yarışmasına, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş ile yarışmacıların aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tek tek sahneye çıkan yarışmacılar, daha önceden belirledikleri şarkıları seslendirerek hem davetlilere müzik ziyafeti sundu hem de kıyasıya mücadele etti. Final gecesinde yarışmanın birincisi Tosya ilçesinden yarışmaya katılan Eda Nur Toplu seçildi. Yarışmada dereceye giren yarışmacılara, çeşitli para ödülü ile hediyeler takdim edildi.

Yarışma için büyük bir heyecan duyduğunu ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Müziğin her türlüsü güzeldir. Dinlediğimiz zaman çok uzun bir emekten sonra iş buraya geldi. Onun için asıl alkışı hak edenler Yılmaz Cesur, eşleri ve beraber çalıştıkları arkadaşlarıdır. Belediye olarak gençlerimize öncü olalım diye KASMEK bünyesinde meslek edindirme ve müzik kurslarımızı başlattık. Kısa sürede gitar, piyano ve saz çalan gençleri gördüğümde çok mutlu oldum. Bu proje, inşallah Kastamonu Belediyesinin konservatuarının bir ayağı oldu. İnşallah çok daha güzel günleri müzik adına hep birlikte yaşayacağız. Allah kısmet ederse çok daha güzel ve dolu salonlarla bu tarz yarışmaları organize edeceğiz. Bu anlamda üzerimize ne düşerse yapmaya hazırım" dedi.