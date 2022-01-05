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Kastamonu'da yeni yılın ilk nikahı kıyıldı - Son Dakika

Kastamonu'da yeni yılın ilk nikahı kıyıldı

05.01.2022 16:32

Kastamonu'da yeni yılın ilk nikahı kıyıldı Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu: "Pandemiye rağmen 875 nikah kıydık" Kastamonu'da yılın ilk nikahını kıyan Kastamonu Belediye Başkan Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, geçen yıl pandemiye rağmen nikah sayılarında artış yaşandığını söyledi.

Kastamonu'da yeni yılın ilk nikahı kıyıldı

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu: "Pandemiye rağmen 875 nikah kıydık"

KASTAMONU - Kastamonu'da yılın ilk nikahını kıyan Kastamonu Belediye Başkan Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, geçen yıl pandemiye rağmen nikah sayılarında artış yaşandığını söyledi.

Kastamonu'da evlilik oranlarında 2021 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 10'luk bir artış yaşandı. Kastamonu Belediyesi'nin kıydığı nikahlar, 2020 yılına göre artarken, yabancı uyruklu evliliklerde de artış gözlemlendi. Kastamonu Belediyesi aracılığıyla 2021 yılında 875 kişi evlenirken, bu evliliklerin 50'sinin de yabancı uyruklu çiftler oluşturdu. Diğer taraftan 2020 yılında da yaklaşık 800 kişinin evlendiği öğrenilirken, 2020 yılına göre 2021 yılında evlilik oranlarında yaklaşık yüzde 10'luk bir artış yaşandığı gözlemlendi.

2022 yılının ilk nikahını Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu kıydı

2022 yılının ilk nikahını Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu kıydı. Kastamonu Belediyesi Nikah ve Evlendirme Salonunda gerçekleşen törende Sibel Üstün ile Mehmet Ömer Çelebi, dünyaevine girdi. Yeni yılın ilk nikahı olarak kayıtlara geçen törende konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, "2022 yılının ilk nikahını kıydık. Geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen 875 tane nikah kıymışız. Bir önceki yıla göre de yaklaşık 110 tane daha fazla nikah kıymışız. Geçen sene kıydığımız 875 nikah sayısının içerisinde 51 tanesi yabancı uyruklu vatandaşlara kıyılan nikah, 2 tane de izin belgesi vermişiz. Şimdi artık nikahlarda ikametgah şartı aranmadığı için istenilen yerlerde nikah kıyılıyor. Zannediyorum ki bu izin belgesi de o durumla ilgili bir şeye izin vermişiz" dedi.

İlk birlikteliğin aileden başladığına değinen Başkan Vidinlioğlu, "Aile bizi biz yapan hasretlerden bir tanesi. Büyük Türk Milletinin mensuplarıyız. Şehirler, bölgeler, iller, ilçeler, köy ve mahalle ile sokak bizim için hep önemlidir. Belki diğer başka toplumlar için çok anlam ifade etmez ama bizim çocukluğumuzun geçtiği evden tutun da yaşadığımız hemen hemen her yerin bizde hatıraları vardır, onun için de nikahların ayrı bir anlam ve önemi vardır. Nikahımızı, düğünümüzü çok güzel şartlarda yapmak isteriz. Onun için unutulmaz olsun isteriz. Dolayısıyla bugün de inşallah o nikahlardan bir tanesini kıyarak yeni yılın ilk nikahını kıymış oldu. Evliliklerde en önemli şey, hep söylüyorum sevginin ve saygının esas alınmasıdır. Dünyaca zor süreçlerden geçilen şu günlerde bizim milletimizin en büyük hasretlerinden bir tanesi dayanışma. Onun için aile yapısı çok önemli. İnşallah bu sene Kastamonu'da binli rakamlara imza atarız diye konuştu.

Kastamonu'da yeni yılın ilk nikahı kıyıldı
Kastamonu'da yeni yılın ilk nikahı kıyıldı
Kastamonu'da yeni yılın ilk nikahı kıyıldı

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Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kastamonu'da yeni yılın ilk nikahı kıyıldı - Son Dakika


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