Kaunos Antik Kenti Havadan Görüntülendi

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MUĞLA'nın dünyaca ünlü Dalyan Kanalı'nın kenarında kurulu 3 bin yıllık antik liman kenti Kaunos, havadan görüntülendi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Çandır Mahallesi'ndeki Kaunos Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor. Antik Dönem'de Dalyan Çayı'nın etrafına kurulmuş bir liman kenti olan Kaunos'un denize olan mesafesinin, Dalyan deltasının oluşması nedeniyle açıldığı biliniyor. Antik kent ve kaya mezarları, Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'nden de görülebiliyor. Antik kent, hüküm sürmüş uygarlıkların kalıntılarıyla dikkat çekiyor. Havadan dronla görüntülenen 3 bin yıllık Kaunos Antik Kenti, kaya mezarları, 5 bin kişilik tiyatro, bazilika, hamam, agora ve Demeter Kutsal Tapınağı ile hayran bırakıyor.