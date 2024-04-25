Kayseri'de öğrencilere kitap okuma etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kayseri'de öğrencilere kitap okuma etkinliği düzenlendi

Kayseri\'de öğrencilere kitap okuma etkinliği düzenlendi

Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 'Kayseri Birlikte Okuyor' projesi kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, kitap okumanın insanı hayata hazırlayan ve yaşam biçimini belirleyen davranış olduğunu belirtti.

25.04.2024 16:37
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Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde "Kayseri Birlikte Okuyor" projesi kapsamında düzenlenen programda öğrenciler ve öğretmenler kitap okudu.

Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, kitap okumanın insanı hayata hazırlayan ve yaşam biçimini belirleyen davranış olduğunu söyledi.

Milli eğitim camiası olarak kitaplarla ses getirmek istediklerini belirten Karaköse, şunları kaydetti:

"Şu anda okullarda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz kitap okuyor. Çocuklarımızın çok büyük ilgisi oldu. Onlar bizim umudumuz. Onlar bu ülkenin hayallerini emanet ettiği gençler. Biz de sanat, bilim ve spor gibi alanlarda kendini bilen ve yaşadığı şehrin ruhunu bilen çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Bu amaca giden yollardan biri de okumak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kayseri'de öğrencilere kitap okuma etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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