Kayseri\'de Tennuri Hazretleri\'nin sanduka örtüleri dualarla yenilendi

Kayseri'nin manevi ve kültürel hafızasının önemli isimlerinden Şeyh İbrahim Tennuri Hazretleri ile oğulları Şeyh Lütfullah Tennuri ve Şeyh Ali Sultan Hazretlerinin sandukalarına ait puşide, destar ve şallar, geleneksel usul ve estetik hassasiyetler gözetilerek yenilendi.

Hat, ebru ve murakka sanatlarını da bir araya getiren çalışma, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın öncülüğünde, Hattat Mahmut Şahin'in organizasyonu ile gerçekleştirildi. Kayseri'nin ilim, irfan ve tasavvuf tarihinde yer alan Tennuri Hazretlerinin türbesinde gerçekleştirilen çalışma, bu köklü manevi mirasa vefayı ifade etmek, sanduka geleneğine ait unsurları tarihi ve manevi hüviyetine uygun biçimde yaşatmak ve geleneksel Türk İslam sanatlarını bu miras etrafında gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hayata geçirildi. Çalışma kapsamında üç sandukanın destarları Prof. Dr. Ebubekir İnan ve eşi Sevil İnan tarafından yeniden hazırlandı. Puşide örtüleri ve şallar ise Ümran Berçin tarafından yenilenerek tamamlandı. Puşidelerde Kelime-i Tevhid nakışları kullanılarak sanduka örtüsü geleneğinin manevi ve estetik bütünlüğünün korunmasına da özen gösterildi.

Hazırlıkları tamamlanan puşide ve destarlar, Şeyh Camii'ndeki türbede düzenlenen törenle ile sandukalara serildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla gerçekleştirilen törene, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ercan Karaköse, Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Tuğluk, Prof. Dr. Ebubekir İnan ve Şeyh Camii İmam Hatibi Doğan Şahin katıldı.

Çalışma hakkında bilgiler veren Kayseri Üniversitesi Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü'nden Prof. Dr. Ebubekir İnan, "Şeyh İbrahim Tennuri Hazretleri'nin huzurundayız. İbrahim Tennuri Hazretleri Kayseri'de meftun, Kayseri'nin ileri gelen manevi büyüklerinden. Kendisinin yanında Şeyh Lütfullah Tennuri Hazretleri ve diğer oğlu Şeyh Ali Sultan Hazretleri meftun. Buraya rektör hocamızla yaptığımız ziyaretlerde sanduka örtülerinin eskidiğini, destarların dağıldığını, destar şallarının bulunmadığını fark ettik. Bizim geleneğimizde inancımızda evliyalar, büyük zatlar Peygamberlerin Peygamberimizin varisleri olarak görünür. Onların meftun olduğu türbelere, sandukalara özenle bakılır. Bu niyetle bir farkındalık oluşturmak için türbedeki sandukaların örtülerini yeniledik. Destarlarını, sarıklarını yeniden temizliğini yapıp yeniden sardık, düzenledik, şallarını ekledik" dedi.