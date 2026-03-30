Kayseri\'de TÜBİTAK Proje Sergisi Açıldı

Kayseri'de, 20. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması kapsamında çeşitli projelerin yer aldığı sergi açıldı.

Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) yapılan açıklamaya göre, 20. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Sergisi'nin açılış programı, Prof. Dr. Ahmet Bilge Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı.

Programda konuşan ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, sergide yer alan projelerin geleceğe dair umut verdiğini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise öğrencilerin merak ve sorgulama duygusunun bilimsel düşüncenin temelini oluşturduğunu ifade etti.

Bugünün çocuklarının araştıran, sorgulayan ve problem çözen bireyler olarak geleceğin dünyasını şekillendireceğini vurgulayan Esen, "Bu projeler, onların sadece öğrenmekle kalmayıp üretim odaklı düşündüklerini de gösteriyor." ifadesini kullandı.

Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Emel Kızılkaya Aydoğan da sergide yer alan projelerin yaklaşık 1000 proje arasından seçildiğini aktardı.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştiren protokol üyeleri, daha sonra alanda bulunan projeleri inceledi.