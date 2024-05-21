Kayseri'deki Hürmetçi Sazlığı'nda Flamingolar - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kayseri'deki Hürmetçi Sazlığı'nda Flamingolar

Kayseri\'deki Hürmetçi Sazlığı\'nda Flamingolar

Kayseri'de Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan Hürmetçi Sazlığı, flamingoların dinlenme ve beslenme yeri olarak tercih ettiği bir nokta haline geldi. Flamingolar, karides ve su yosunlarıyla beslenerek bölgede güzel bir görüntü oluştururken, aynı zamanda ekolojik dengeye de katkı sağlıyor. Hürmetçi Sazlığı, kuş gözlemcileri ve fotoğraf sanatçıları tarafından sıkça ziyaret edilen bir mekan olarak biliniyor.

21.05.2024 12:19
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Kayseri'de Erciyes Dağı'nın eteklerindeki Hürmetçi Sazlığı, flamingoları ağırlıyor.

Halk arasında "allı turna" olarak da bilinen flamingolar, dinlenme ve beslenme yeri olarak kullandıkları kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki sazlığa akın etti.

Karides ve benzeri küçük kabuklu hayvanlarla ve su yosunlarıyla beslenen doğal yaşamın zarif misafirleri, bölgede güzel görüntü oluştururken, aynı zamanda ekolojik dengeye de katkı sağlıyor.

Flamingoları ağırlayan Hürmetçi Sazlığı, kuş gözlemcileri ve fotoğraf sanatçılarınca tercih edilen mekanlar arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

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