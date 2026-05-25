Kayseri Müzeler Haftası\'nda 19 bin ziyaretçi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Müzeler Haftası kapsamında ücretsiz olarak ziyaretçilere açılan belediyeye ait müzeler, 19 bin 967 ziyaretçiyi ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında ücretsiz olarak ziyaretçilere açılan müzeler, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Bir hafta boyunca düzenlenen etkinliklerde toplam 19 bin 967 kişi müzeleri ziyaret ederek, kentin tarihi ve kültürel mirasına yakından tanıklık etti.

Hafta boyunca çeşitli illerden gelen tur kafileleri, öğrenci grupları, gençler ve aileler müzeleri doldurdu.

Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, Milli Mücadele Müzesi, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi, Veli Altınkaya Basın Müzesi ile Koramaz Vadisi Müzesi hafta boyunca yoğun ziyaretçi akınına uğradı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Büyükkılıç, şehrin kültürel mirasını tanıtmak, çocukları ve gençleri tarih bilinciyle buluşturmak amacıyla önemli projeleri hayata geçirdiklerini, kentin kadim değerlerini korumaya, tanıtmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini belirtti.