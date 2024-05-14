Kayseri'nin 10 Milyon Yıllık Ormanı Bulundu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kayseri'nin 10 Milyon Yıllık Ormanı Bulundu

ÇEKÜL Vakfı İl Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, Kocasinan ilçesindeki bir bölgede yaklaşık 10 milyon yıllık ağaç fosillerinin bulunduğunu açıkladı. Bölgenin Türkiye'de benzeri olmadığını belirten Özsoy, bu buluntuların Kayseri'de kurulacak Doğa Tarihi ve Paleonteoloji Müzesi için bir avantaj olabileceğini söyledi.

14.05.2024 22:39
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Kayseri'nin 10 milyon yıllık ormanı bulundu

ÇEKÜL Vakfı İl Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy:

" Türkiye'de neredeyse bu kadar güzel korunmuş başka bir bölge yok"

KAYSERİ - ÇEKÜL Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy; Kocasinan ilçesindeki bir bölgede yaklaşık 10 milyon yıllık ağaç fosillerinin bulunduğunu açıkladı. Prof. Dr. Özsoy; "Türkiye'de neredeyse bu kadar güzel korunmuş başka bir bölge yok" dedi.

Kocasinan ilçe sınırları içerisinde bulunan bir bölgede araştırmacılar ve uzmanlar tarafından yaklaşık 10 milyon yıllık ağaç fosilleri bulundu. Bölgenin Türkiye'de başka örneğinin neredeyse olmadığını aktaran ÇEKÜL Vakfı İl Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy; " Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ÇEKÜL Vakfı ve Obruk Mağara Araştırma Grubu olarak 2013 yılından itibaren Kayseri yer altı envanterinin çıkarılması için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu aşamada 6 tane yayın çıktı. Hatta bu çalışmaların birisi; Kayseri'deki fosil kavramının ortaya çıkmasına sebep oldu. Çünkü bizim Mağara Araştırma Grubu'ndaki araştırmacılarımızın bilgileri, jeolojik öngörüleri bizi bu günlere kadar getirdi. Geçen Kasım ayında yine Kayseri'de çalışma yaparken şüphelendiğimiz bir lokasyondaki objeler dikkatimizi çekti. Bu noktada literatür bilgisi, şekilleri de kontrol ederek daha önce Türkiye'de Uşak'ta ve Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'nda bahsedilmişti, bir ağaç fosili var. Ağaçların çoğunlukla fosilleştiği bölge burası. Türkiye'de neredeyse bu kadar güzel korunmuş başka bir bölge yok" dedi.

Kayseri'de ilk defa keşfedildi

Kayseri'de ilk defa ağaç fosili keşfedildiğini ve son sözün uzmanlar tarafından verileceğini de sözlerine ekleyen Prof. Dr. Osman Özsoy; "Kayseri'de bu fosil olayının gündeme gelmesiyle beraber herkes aşına oldu. Yere ve etrafa artık farklı bir gözle bakıyoruz. Bu farklı göz ve mağara araştırmaları bulunduğumuz lokasyonda hakikaten şüpheli bazı oluşumları, jeolojik şekilleri karşımıza çıkardı. Çok dikkatli bakıldığında bu kesitte bir ağaç fosili olma ihtimalinin son derece yüksek olduğunu gösteren veriler sunmakta. Zira ağaç halkalarının bir bölümünü bu fosilleşmiş yapıların üzerinde rahatlıkla görebiliyoruz. Çok büyük bir alan değil ama kökler, dallar, gövdenin bir kısmına kadarki fosilleşmiş ağaçları burada çok rahatlıkla görmemiz mümkün. Ağaç fosilini bulma ve keşfetmede bulunduğumuz lokasyon Kayseri'de ilk defa keşfedilmiş bir lokasyon olma özelliğini taşıyor. Tabii son sözü yine bu konunun uzmanları verecek, ağaçların cinsi, ne kadar fosilleşmiş, ne kadarlık bir yaşa sahip. Ama Türkiye'deki literatüre baktığımızda 20 milyon yıldan bahsedilen yaşlar var. Kayseri'deki hortumlulara ait fosillerin de 8 milyon yıl öncesine tarihlendiğini biliyoruz. Dolayısıyla buradaki ağaçların oluşması onlardan daha önce olacaktır. Muhtemelen en az onlar kadar yaşlı diyebiliriz. Uzmanlar son noktayı koyacak; ağaçların cinsi ne olabilir, kökleri ne kadar derine iniyor, tek çeşit bir ağaç mı, nasıl korunmuşlar, niye bu lokasyonda korunmuşlar? Bunların cevapları gerçekten gizem. Çok rahatlıkla söyleyebiliriz, 'Kayseri'de 10 milyon yıllık orman bulundu' dersek son derece çarpıcı bir başlık olur. Bu buluntuların, Kayseri'de kurulacak Doğa Tarihi ve Paleonteoloji Müzesi için bir avantaj olabileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kayseri'nin 10 Milyon Yıllık Ormanı Bulundu - Son Dakika

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