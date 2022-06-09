Kayseri'nin "ulu çınarları" seslendirdikleri türkülerle hem eğlendi hem eğlendirdi - Son Dakika
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Kayseri'nin "ulu çınarları" seslendirdikleri türkülerle hem eğlendi hem eğlendirdi

09.06.2022 12:30
Kayseri'nin "ulu çınarları" seslendirdikleri türkülerle hem eğlendi hem eğlendirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi sakinleri, kent meydanında konser verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi sakinleri, kent meydanında konser verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'ndaki tarihi Kayseri Kalesi önünde bir araya gelen yaşlılar, Türk halk müziği sanatçısı Namık Kemal Bilgin eşliğinde yöresel türküleri seslendirdi. Vatandaşlar da alkışla konsere eşlik etti.

Etkinlikte, merkezin sakinleri ve meydandaki gençler müzik eşliğinde oynayıp eğlendi.

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Yaşlılar meydanda konser verdi, vatandaşlar ilgiyle izledi Yaşlılar meydanda konser verdi, vatandaşlar ilgiyle izledi
Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kumlu, Kayseri, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kayseri'nin 'ulu çınarları' seslendirdikleri türkülerle hem eğlendi hem eğlendirdi - Son Dakika

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