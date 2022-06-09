Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı 'ndaki tarihi Kayseri Kalesi önünde bir araya gelen yaşlılar, Türk halk müziği sanatçısı Namık Kemal Bilgin eşliğinde yöresel türküleri seslendirdi. Vatandaşlar da alkışla konsere eşlik etti.

Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kumlu, Kayseri, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Kayseri'nin 'ulu çınarları' seslendirdikleri türkülerle hem eğlendi hem eğlendirdi - Son Dakika

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