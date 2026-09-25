Kayseri Pınarbaşı\'ndaki Roma Dönemi anıt mezarı için muhtar restorasyon istedi

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Panlı Mahallesi'nde Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen ve görünümüyle koltuğu andıran anıt mezar, restorasyon çalışması yapılarak turizme kazandırılmayı bekliyor.

Panlı Mahalle Muhtarı Yakup Karagöz, köy yerleşiminin bulunduğu bölgede uzun yıllardır ayakta duran tarihi yapının korunması gerektiğini söyledi. Bina şeklindeki anıt mezarın taşlarının yaklaşık 2 kilometre ilerideki bölgeden getirildiğinin söylendiğini belirten Karagöz, yapının kime ait olduğunun ise henüz bilinmediğini ifade etti. Anıt mezarın köy açısından önemli bir değer taşıdığını kaydeden Karagöz, "Roma Dönemi'ne ait olduğu söylenilen bir anıt mezarımız var. Buraya yerleştiğimizde bu anıt mezar hala buradaydı. Bina şeklinde bir yapı, taşları da yaklaşık 2 kilometre ileride yerden alındığı söyleniyor. Kime ait olduğu henüz bilinmiyor. Köyümüzde böyle bir anıt mezar olması tabi ki güzel. Bilinmedik bir yer, normalde tarihi bir yer" dedi. Yapının zaman içerisinde yıprandığını ve bazı taşların düşmeye başladığını belirten Karagöz, güvenlik açısından da önlem alınması gerektiğini söyledi. Anıt mezarın giriş bölümünde bulunan taşın da tehlike oluşturduğunu ifade eden Karagöz, "Düşen taşlar tehlike arz etmeye başladı. Giriş kısmını küçük bir taş tutuyor. Restorasyon çalışması yapılıp bu tarihi yapı köye kazandırılması gerekiyor. Köyü temsil eden bir yer burası" diye konuştu. Mahalle Muhtarı Yakup Karagöz; tarihi yapının uzmanlar tarafından incelenerek geçmişinin ortaya çıkarılmasını ve gerekli restorasyon çalışmalarının yapılarak gelecek nesillere aktarılmasını istedi.

Panlı Anıt Mezarı:

M.S.2-3.yüzyıllarda yapılmıştır. Panlı Köyünün doğusunda, doğu-batı doğrultuda eğimlenen bir tepenin yamacına inşa edilmiştir. Doğu-batı doğrultuda dikdörtgen bir yapıdır. Arazinin eğiminden dolayı iki katlı gibi yapılmıştır. Mezar yapısına batı cephenin ortasına açılmış düz yapısına kapıdan girilmektedir, iç mekanda duvarlar sağır tutulmuştur. Üst örtü beşik tonozdur. Saçak seviyesinde duvarların basit silmelerle hareketlendirilmeye çalışıldığı dikkati çekmekledir. Batı cephede üçgen alınlık olduğu mevcut bakiyelerden anlaşılmaktadır.