Kaz Dağlarında Yunan Mitolojik Tanrıları Defilesi

Kaz Dağlarında "Yunan Mitolojik Tanrıları ve Truva Defilesi" Düzenlendi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Kaz Dağlarının eteklerinde bulunan Adatepe köyünde Ayvacık Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından Yunan Mitolojisi Tanrıları ve Troya efsanelerinin yer aldığı defile ve resim sergisi düzenlendi. Yunan mitolojisindeki Yunan tanrı ve tanrıçalarının kıyafet tasarımlarının yer aldığı defile, ilgiyle izlendi.

Kazdağlarının eteklerinde yer alan Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyünde bulunan, İlyada Destanı'nda Zeus'un Truva Savaşı'nı izlediği bölge olarak anlatılan Zeus Altarı'nda bulunan taş mektepte Yunan Mitolojik Tanrıları ve Truva Defilesi düzenlendi. Defilede 40'a yakın kıyafet klasik müzik eşliğinde sunuldu. Ayvacık Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinden oluşan 25 amatör manken podyuma çıkarken, defile izleyicileri binlerce yıllık geçmişe ve otantik düşüncelere sevk etti. Defile ve resim sergisine Ayvacık Garnizon Komutanı Olgun Parlar, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Küçükkuyu Belediye Başkan V. Bahadır Emre Diken, Ayvacık Milli Eğitim Müdürü Ali Enver İnanç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gruplar halinde kıyafetleri oluşturan kursiyerler, sıfır ve yenilenebilir atık malzemelerle eski Yunan mitolojisi tanrılarını işledi. Savaş tanrısı Athena, ölüm tanrısı Hades, aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit, baş tanrı Zeus gibi karakterler için resim sergisi düzenlendi. Ayrıca bu tanrı ve tanrıçalar için de kıyafet tasarımı yapıldı. Tasarımlarıyla izleyicilerin önüne çıkan kursiyerler renkli görüntüler oluşturdu.

Ayvacık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ümit Cinay, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında bu defileyi düzenlediklerini ifade ederek, "Hayat Boyu Öğrenmen Haftası kapsamında bir araya geldik. Bizler de yıl boyunca yürüttüğümüz kurslarımızın çıktılarını ve öğrenme yolculuklarını bu hafta vesilesiyle sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.