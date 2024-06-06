Kazakistan\'da Milli Motiflerle Tasarlanan Kıyafetlere Yoğun İlgi

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Kazakistan'da son yıllarda yerli tasarımcıların milli motiflerle tasarladığı kıyafetler, küresel giyim markalarından daha çok tercih ediliyor.

Ülkede eskiden milli bayramlarda sanatçılar tarafından sahnede giyilen geleneksel kıyafetler, son yıllarda yerli tasarımcıların modern moda anlayışıyla yeniden yorumlanarak kitlesel bir giyim tarzına dönüşüyor.

"Milli Kıyafet Günü"nün bu yıl ilk kez kutlanması, Kazakların öz kimliğine olan ilgilerinin göstergesi olarak yorumlanıyor.

Kazak tasarımcılar Aycan Jüzbay ile Kamila Süleymenova, ülkede geleneksel kıyafetlere artan ilgiyi AA muhabirine değerlendirdi.

Çin'de 7 yıl moda tasarımı eğitimi alan Jüzbay, ülkesine döndükten sonra "Zhuzbay" adıyla kendi markasını oluşturduğunu ve milli desenlerle çeşitli tasarımlar üretmeye başladığını söyledi.

Jüzbay, profesyonel bir tasarımcı olmasına rağmen koleksiyonunu hazırlarken kıyafetlerini sadece defilelerde sergilemek için değil, günlük hayatta da insanların giyebileceği uygunlukla tasarlamaya özen gösterdiğini anlattı.

Her tasarladığı kıyafette mutlaka Kazak kültüründe "oyu" olarak bilinen geleneksel desenlere yer verdiğini söyleyen Jüzbay, "Kazakistan'da şu anda milli motiflerle tasarlanan kıyafetlere yoğun ilgi var. Kazak milli kıyafetleri özellikle gençler arasında moda haline geliyor ve bu bağımsızlık döneminde yetişen çocukların öz tarihine, kimliğine olan sevgisinden kaynaklanıyor." dedi.

Jüzbay, Astana'daki atölyesinde her gün onlarca müşteri ağırladığını ve insanların artık küresel giyim markaları yerine kendisi gibi milli motifleri modern giyim tarzıyla buluşturan tasarımcıları tercih ettiğini anlattı.

Türk dünyasını da çok araştırdığını ve sık sık bu ülkelerdeki defilelere katıldığını dile getiren Jüzbay, "Hem erkek hem kadın kıyafetleri tasarlayan birisi olarak Türk dili konuşan ülkelerle ortak kültürümüzü yansıtan desenleri ve renkleri de tasarımlarımda sıkça kullanıyorum." diye konuştu.

Eskiden Kazakların göçebe yaşam kültüründe sıkça kullandıkları keçe yününden elbiseler tasarlıyor

Tasarımcı Kamila Süleymenova, eskiden Kazakların göçebe yaşam kültüründe sıkça kullandıkları keçe yününden elbiseler tasarladığını söyledi.

Süleymenova, yüzde 100 el emeği olan elbiselerini aynı zamanda milli motiflerle süslediğini hatta markasına da Kazakça döngü anlamına gelen "Shimai" (şimay) ismini verdiğini belirtti.

Ülkede milli motiflerle tasarlanan kıyafetlere artan yoğun ilginin kendisine göre iki sebebi olduğunu ifade eden Süleymenova, "Birincisi, şu anda öyle bir devir ki herkes kendi benliğini veya özelliğini ortaya koymak istiyor. Bu konuda kıyafetlerimiz kendine özgü bir tasarımla çevredekilerin ilgisini çekiyor. İkincisi ise biz artık hangi millete ait olduğumuzu söylemekten utanmıyoruz. Özellikle yurt dışına çıkarken gelip bizden kıyafet alan müşterilerim var." diye konuştu.

Süleymenova, milli değerleri taşıyan yetenekli genç tasarımcıların yetiştiğini belirterek "Başladığım yıllarda tasarımcı ürünleri fiyat olarak herkese uygun değildi. Ancak şu anda her bütçeye ve yaş grubuna uygun yerel tasarımcıların ürünlerini elde etmek mümkün." ifadesini kullandı.

17 yıl yarı kamu yarı özel sektörde maliye uzmanı olarak çalıştıktan sonra tasarım dünyasına adım attığını belirten Süleymenova, şu anda elbiselerinin Milan ve Londra'daki mağazalarda satıldığını sözlerine ekledi.