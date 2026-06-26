KBÜ öğrencilerine Genç İstanbul Kısa Film Yarışması'nda çifte ödül - Son Dakika
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KBÜ öğrencilerine Genç İstanbul Kısa Film Yarışması'nda çifte ödül

KBÜ öğrencilerine Genç İstanbul Kısa Film Yarışması\'nda çifte ödül
26.06.2026 12:32  Güncelleme: 12:34
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Karabük Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı iki belgesel, İstanbul'da düzenlenen Genç İstanbul Kısa Film Yarışması'nda birincilik ve mansiyon ödülü kazandı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı iki belgesel FİLM, İstanbul'da düzenlenen yarışmada dereceye girdi.

Karabük Üniversitesi öğrencileri, Genç İstanbul Kısa Film Yarışması'nda birincilik ve mansiyon ödülü kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi iş birliğinde düzenlenen "Genç İstanbul Kısa Film Yarışması"nda birincilik ve mansiyon ödülü kazandı.

Bu yıl "Gençlik ve Umut" temasıyla gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni Artİstanbul Feshane'de düzenlendi. Genç sinemacıların üretici bakış açılarını ortaya koymalarını amaçlayan yarışmada, Karabük Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı iki belgesel film ödüle layık görüldü.

Yönetmenliğini Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Enes Sirkeci'nin yaptığı "Bozkırda Bir Adam: Doğan" adlı belgesel film, jüri değerlendirmesi sonucunda Birincilik Ödülü'nün sahibi oldu. Belgeselin yapım ekibinde Süleyman Yıldız, Buğra Karadeniz, Gülüzar Sur, Damla Kaya ve Fidan Çaça yer aldı. Filmin akademik danışmanlığını Doç. Dr. Burak Türten üstlendi.

Karabük Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı "Bir Zamanlar Yenişehir Sineması" adlı belgesel ise yarışmada Mansiyon Ödülü kazandı. Hüseyin Ege Döngel ve Süleyman Yıldız'ın yönetmenliğini yaptığı yapımın ekibinde Emirkan Şahin, Abdullah Mansur, Erva Zeynep Dağcı ve Azra Gökçe Arslan görev aldı. Filmin akademik danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Musa Ak yürüttü.

Yarışmanın jüri değerlendirmesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Kahraman başkanlığındaki seçici kurul tarafından gerçekleştirildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat KBÜ öğrencilerine Genç İstanbul Kısa Film Yarışması'nda çifte ödül - Son Dakika

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