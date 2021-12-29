Keban'da öğrenciler yılbaşı için kartpostal hazırladı - Son Dakika

Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrenciler yeni yıl dolayısıyla kartpostal hazırladı.

Keban'da Musa Coşkun Ortaokulunda görsel sanatlar öğretmeni Oktay Ataş, Değerlerimiz Projesi kapsamında unutulmaya yüz tutan kartpostal ve mektup geleneğini yeni nesillere aktarmak istediklerini söyledi.

Ataş, proje kapsamında öğrencilerin kendi imkanları ile hazırladığı kartpostalları Elazığ'ın Maden ve Alacakaya ilçelerine bağlı köy okullarında okuyan öğrencilere gönderdiğini belirtti.

"Mektup arkadaşlığı geleneğini devam ettirmek için yeni yıl dolayısıyla kartpostal hazırladık. Kartpostal bulunan zarflarda öğrencilerin kırtasiye malzemesi ve kitap da göndermesini uygun gördüm." diyen Ataş, bu sayede öğrencilerin hem okuma hem de mektup yazma alışkanlığı kazanmasının hedeflendiğini aktardı.

Ataş, "Öğrencilerime hazırladıkları kartpostal ve hediyeler için teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrencilerden Elif Yavuz, köy okulunda okuyan arkadaşlarına hazırladıkları kartpostalları gönderdiklerini anlattı.

Aysima Albayrak da bu geleneği yaşatmak istediklerini belirterek, bunun için de kartpostal hazırladıklarını ifade etti.

Beren Su Demir, mektuplaşma geleneğini devam ettirmek amacıyla bu projeye katıldığını dile getirdi.

İclal Dinç, kartpostal hazırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Zülal Çelik ise birbirinden güzel kartpostal hazırladıklarını aktardı.