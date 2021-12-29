Keçiören'de Azerin rüzgarı esti - Son Dakika

Keçiören'de Azerin rüzgarı esti

ANKARA - Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Türk Dünyası Müzik Topluluğu Konseri'nde Azerin sahne aldı.

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Türk Dünyası Müzik Topluluğu Konseri'nde, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin sahne aldı. Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Azerin, sevilen eserlerini seslendirdi. Konseri Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da izledi. Konser öncesinde salon Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donatılırken ünlü sanatçı Azerin Keçiören halkına güzel bir gece yaşattı.