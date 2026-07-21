Anadolu\'nun en eski yaşam izleri Yenice\'de gün yüzüne çıkıyor

Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan Kelemen Mağarası'nda sürdürülen arkeolojik kazı ve araştırma çalışmaları, bölgenin tarih öncesi dönemlerine ışık tutmaya hazırlanıyor. Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Yenice Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Yenice Kaymakamlığının destekleriyle yürütülen kazılar, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamza Ekmen başkanlığında gerçekleştiriliyor. Başkan Sertaş Karakaş, AK Parti Yenice İlçe Başkanı Ahmet Mısırlı ile birlikte kazı alanını ziyaret ederek ekipten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karakaş, Kelemen Mağarası'nda yürütülen bilimsel çalışmaların Batı Karadeniz'in tarih öncesi dönemlerine ilişkin önemli bulgular ortaya çıkaracağına inandıklarını belirterek, "Kelemen Mağarası'nın Anadolu'nun en eski yaşam izlerine ev sahipliği yapan önemli alanlardan biri olduğuna inanıyoruz. Burada elde edilecek veriler, yalnızca Yenice'nin değil, ülkemizin kültürel mirasına da önemli katkılar sağlayacaktır." dedi.

Yenice'nin Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına ev sahipliği yaptığını hatırlatan Karakaş, doğal güzelliklerin tarihi ve kültürel değerlerle buluşturulmasının turizm açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Kelemen Mağarası'nın turizme kazandırılmasıyla ilçenin tanıtımına, kültürel zenginliğine ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Karakaş, "Doğanın kalbinde yer alan Yenice'mizi, tarihi mirasıyla birlikte geleceğe taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Doğa turizminin yanında kültür turizmini de geliştirerek ilçemizin turizm potansiyelini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Bilimsel kazı çalışmalarının ilerleyen süreçte elde edilecek yeni bulgularla hem bölgenin tarihine ışık tutması hem de Kelemen Mağarası'nın önemli bir kültür turizmi destinasyonu haline gelmesi bekleniyor. - KARABÜK