Erzincan'ın Kemah ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme Şenliği Geleneksel El Sanatları ve Ürün Sergisi" ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Kemah Kaymakamı Resul Tutay ve eşi Rümeysa Tutay'ın katıldığı programda, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el işi ve sanat ürünleri sergilendi.
Sergiyi dolaşarak kursiyerlerle sohbet eden Kaymakam Tutay, hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin bireylerin kişisel gelişimine ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesine önemli katkılar sağladığını belirtti.
Kursiyerlerin ortaya koyduğu eserleri inceleyen Tutay, serginin hazırlanmasında emeği geçen eğiticilere ve kursiyerlere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Program, serginin gezilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - ERZİNCAN
Son Dakika › Kültür Sanat › Kemah'ta Hayat Boyu Öğrenme Şenliği - Son Dakika
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