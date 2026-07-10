Kemaliye'de Heyecan Dolu Yarasa Kanat Atlayışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kemaliye'de Heyecan Dolu Yarasa Kanat Atlayışı

10.07.2026 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemaliye'de düzenlenen şenlikte Cengiz Koçak, 600 metre yükseklikten yarasa kanat atlayışı yaptı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen 47. Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen yarasa kanat (wingsuit) atlayışı, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Şenliğin ikinci gününde Gabani bölgesinde düzenlenen etkinlikte ekstrem sporcu Cengiz Koçak, yerli ve yabancı sporcularla "Demir Yol" olarak bilinen, 517 demir basamaktan oluşan Via Ferrata parkurunu tırmanarak atlayış noktasına ulaştı.

Yaklaşık 600 metre yükseklikte kurulan özel platformdan yarasa kanat atlayışı gerçekleştiren Koçak, kendisini boşluğa bırakarak yaklaşık 1400 metre boyunca süzüldü. Daha sonra paraşütünü açan Koçak, Karasu Nehri'ne güvenli şekilde indi.

Nehirde bekleyen görevlilerin yardımıyla sudan çıkan Koçak'ın yaklaşık 250 kilometre hıza ulaştığı atlayış, şenliği izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Diğer sporcular ise aynı noktadan paraşütle serbest atlayışlar (base jump) gerçekleştirdi.

"Atladığınız andan itibaren bir kanyonun içinde düşüyorsunuz"

Ekstrem sporcu Cengiz Koçak, dünyada yaklaşık 56 ülkede atlayış gerçekleştirdiğini ancak bunların içerisinde en güzel yerin Kemaliye olduğunu söyledi.

Koçak, şöyle konuştu:

"Bu gelen sporcuların, ilginç tarafı şu. Kendi imkanlarıyla buraya geldiler. Gelmelerinin en önemli sebebi 'Sırat On Fırat' dediğimiz kablo hattında atlayış yapabilmek. Çünkü dünyada onun bir örneği yok. Atladığınız andan itibaren bir kanyonun içinde düşüyorsunuz. Buna benzer bir deneyimi dünyanın başka hiçbir yerinde yaşayamazlar. Bu nedenle gelenlerden biri Brezilya'dan, diğeri Kanada'dan. Yani bunlar bize dünyanın en uzak ülkeleri zaten. Dolayısıyla bunun değerini anlamak adına bunları söylüyorum."

Koçak, sabahın erken saatlerinde Via Ferrata parkurundan tırmanışın ardından atlayış gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Yukarı çıkan 4 arkadaşım vardı. Onlar atlayışı riskli buldular ve atlamadılar. Buna çok saygı duyuyorum. Bana '9 bin atlayış yaptın, en sevdiğin ya da en çok gurur duyduğun atlayış hangisi?' diye sorulduğunda 'ben vazgeçtiğim atlayışlar' derim. O yüzden bu yaşa kadar gelebildim ve bu kadar çok atlayış yapabildim. Çünkü en iyi paraşütçü bir sonraki atlayışı yapabilendir." ifadelerini kullandı.

İlçede bulunan Seyid Ali Parkı'ndaki çok sayıda vatandaş da atlayışı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kemaliye'de Heyecan Dolu Yarasa Kanat Atlayışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Firari hükümlü polisten kaçmak için 4 metreden atladı, hastaneden cezaevine gönderildi Firari hükümlü polisten kaçmak için 4 metreden atladı, hastaneden cezaevine gönderildi
Beyaz Saray’dan Trump ve Erdoğan paylaşımı Beyaz Saray'dan Trump ve Erdoğan paylaşımı
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını “Günaydın“ notuyla paylaştı İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı
Isparta’da korkutan yangın, alevler ormana sıçradı Isparta'da korkutan yangın, alevler ormana sıçradı
Mehmet Uçum’dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı: Geliştirilmesi gereken yönleri var Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı: Geliştirilmesi gereken yönleri var
Samsun sahillerini süsleyen kum zambağını koparan yandı: Cezası 699 bin TL Samsun sahillerini süsleyen kum zambağını koparan yandı: Cezası 699 bin TL

17:33
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız
17:30
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
16:44
Kulisler kaynıyor İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var
Kulisler kaynıyor! İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var
15:40
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar’dan yeni adım
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım
15:38
İki ilde alarm Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu
İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu
14:09
Büyük başarı Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 17:42:03. #7.12#
SON DAKİKA: Kemaliye'de Heyecan Dolu Yarasa Kanat Atlayışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.