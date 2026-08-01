Kemaliye Etnografya Müzesi: Geçmişe Yolculuk - Son Dakika
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Kemaliye Etnografya Müzesi: Geçmişe Yolculuk

Kemaliye Etnografya Müzesi: Geçmişe Yolculuk
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Kemaliye'deki müze, tarihi eserleriyle ziyaretçileri kültürel mirasa davet ediyor.

Erzincan'ın turizmde öne çıkan ilçelerinden Kemaliye'de bulunan Etnografya Müzesi, tarihi binası ve yüzlerce yıllık kültürel mirası yansıtan eserleriyle ziyaretçilerini geçmişe uzanan unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor.

Kemaliyeli vatandaşların bağışlarıyla oluşturulan müzede, ilçenin kültürel yaşamını yansıtan yaklaşık 600 etnografik eser ve folklorik kıyafet sergileniyor. Işıklı camekanlarda, açık alanlarda ve cansız mankenler üzerinde teşhir edilen eserler, ziyaretçilere Kemaliye'nin zengin kültürel geçmişi hakkında bilgi veriyor.

Kesme taşlardan inşa edilen tarihi binanın yapım tarihi kesin olarak bilinmezken, özgün mimarisini yansıtan pencere ve pencere kolları dikkat çekiyor. Fırat Nehri'ne bakan arka cephesindeki ahşap yapı ise binaya ayrı bir estetik kazandırıyor.

Geçmişte uzun yıllar ceza ve tutukevi olarak kullanılan tarihi yapı, 1999 yılında Kemaliyelilerin maddi destekleriyle Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığıyla restore edilerek müzeye dönüştürüldü.

Binanın orta katındaki sedirle döşenmiş bölüm, Kemaliye Kültür Turizm ve Folklor Derneği'nin fasıl ve folklor gösterilerine ayrılırken, büyük salon, ara holler ile oda bölümlerinde etnografik eşyalar ve yöresel kıyafetler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Kemaliye Etnografya Müzesi, sergilenen tarihi eserler ve özgün atmosferiyle ilçenin kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kemaliye Etnografya Müzesi: Geçmişe Yolculuk - Son Dakika

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