Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi koroları, konser verdi - Son Dakika
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Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi koroları, konser verdi

08.06.2022 10:29
Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi koroları, konser verdi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında, Halk Eğitim Merkezinin Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları konser verdi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında, Halk Eğitim Merkezinin Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları konser verdi.

Kemalpaşa Dere Mesire Yeri Amfi Tiyatro sahnesinde gerçekleşen programa Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ile vatandaşlar katıldı.

Konserde Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Ufuk Demirbaş'ın şefliğini yaptığı Türk Sanat Müziği Korosu ile Yılmaz Demirtaş yönetimindeki Türk Halk Müziği korosu sahne aldı.

Beraber ve solo şarkılar, türküler koro üyeleri tarafından seslendirildi.

Gecenin sonunda koro şeflerine çiçek takdimi yapıldı.

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Kaynak: AA

İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi koroları, konser verdi - Son Dakika

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