'Martı'yı alkollü kullandı, hem ehliyetinden oldu hem ceza kesildi

Kaynak: AA

İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi koroları, konser verdi - Son Dakika

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