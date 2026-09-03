Kilis'te 45 yıllık usta Ahmet Özuslu, yemenicilikte sabır ve el emeğinin şart olduğunu söyledi - Son Dakika
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Kilis'te 45 yıllık usta Ahmet Özuslu, yemenicilikte sabır ve el emeğinin şart olduğunu söyledi

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Kilis'te yüzyıllardır sürdürülen yemenicilik, 79 yaşındaki Adil ve 60 yıllık ustası Ahmet Özuslu gibi isimlerle yaşatılıyor. Makineleşmenin olmadığı meslekte el emeği öne çıkarken, ustalar mesleğin gelecek nesillere aktarılmasında sıkıntı yaşandığını belirtiyor.

Kilis'te yüzyıllardır sürdürülen geleneksel el sanatlarından yemenicilik, ilerleyen yaşlarına rağmen mesleğini sürdüren ustalar tarafından yaşatılmaya devam ediyor.

Yaklaşık 45 yıldır yemenicilik yapan Ahmet Özuslu, baba mesleğini babasından öğrendiğini belirterek, mesleğin sabır, kanaat ve özveri gerektirdiğini söyledi.

"Usta, sandalyesinden kalkmadan vaktini boşa harcamadan sürekli bu işle uğraşacak"

Yemeniciliğin zor ve kolay yönlerinin bulunduğunu ifade eden Özuslu, meslekte makineleşmenin olmamasının en büyük zorluklardan biri olduğunu dile getirdi. Üretimin büyük ölçüde el emeğine dayandığını belirten Özuslu, "Bu meslekte herhangi bir makineleşme olmadığından dolayı sürekli el emeğiyle çalışmak gerekiyor. Usta, sandalyesinden kalkmadan vaktini boşa harcamadan sürekli bu işle uğraşacak ki ürün ortaya çıksın. Yoksa çıkmaz. Sabır, sebat ve kanaat. Bu üçü bütün mesleklerde olması gereken şeyler ama bu meslekte daha çok ön plana çıkıyor" dedi.

Yemenilerin büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derilerinden üretildiğini aktaran Özuslu, ürünün özellikle yaz aylarında kullanıldığını ve yaklaşık 6 aylık bir giyme süresinin bulunduğunu belirterek, "Bu mevsimlik giyilen bir ürün. Yazın kazandığımızı biriktiriyoruz, kışın da yavaş yavaş harcamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Mesleği maalesef öğrenen yok"

Kardeşiyle birlikte çalışan 79 yaşındaki Adil Özuslu ise yaklaşık 60 yıldır yemenicilik mesleğinin içerisinde olduğunu söyledi.

Mesleğin gelecek nesillere aktarılmasında sıkıntı yaşandığını belirten Özuslu, "Aşağı yukarı 60 yıldır mesleğin içerisindeyim. Mesleği maalesef öğrenen yok. Ben şimdi burada çalışıyorum, bana iş veren kazanıyor, hükümet vergi alıyor, bunu giyen kişi kazanıyor, ben de kazanıyorum. Ne güzel bir şey bu. Benim mesleğim olmazsa, 'Haydi emekliyim, para sorunum yok' deyip kahve köşesine gidip oturacağım. Bu tarz meslekler çok güzel" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kilis'te 45 yıllık usta Ahmet Özuslu, yemenicilikte sabır ve el emeğinin şart olduğunu söyledi - Son Dakika

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