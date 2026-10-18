Kilis'te Biber Festivali'ne ilgi yoğun, vatandaşlar etkinliklerin sürmesini istiyor - Son Dakika
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Kilis'te Biber Festivali'ne ilgi yoğun, vatandaşlar etkinliklerin sürmesini istiyor

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Kilis\'te Biber Festivali\'ne ilgi yoğun, vatandaşlar etkinliklerin sürmesini istiyor
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Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarla süren Biber Festivali, İstanbul ve Mardin başta olmak üzere diğer illerden gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Festival atmosferini beğenen vatandaşlar, Kilis'te bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyor.

Kilis'te düzenlenen Biber Festivali, İstanbul ve Mardin başta olmak üzere diğer illerden gelen vatandaşların da katılımıyla sürüyor.

Biber Festivali'nde Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantları gezen vatandaşlar festival alanında vakit geçirirken, renkli görüntüler de ortaya çıktı. Genç bir kızın "Festival çok acı ama ben çok tatlıyım" sözleri gülümsetti. Mardin'den festivale katılan bir vatandaş ise, Kilis'in coğrafi yapısının ve toprak verimliliğinin Mardin'e benzediğini ifade etti.

Festival atmosferinin güzel olduğunu belirten vatandaşlar, Kilis'te bu tür etkinliklerin devam etmesini istediklerini dile getirdiler. Festival alanında kurulan stantlar, İstanbul ve Mardin başta olmak üzere diğer illerden gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Kaynak: İHA
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