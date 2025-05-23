Kilis'te Türk Mutfağı Haftası Etkinlikleriyle Yöresel Lezzetler Tanıtıldı

Türk Mutfağı Haftası'nda Kilis'in yöresel lezzetleri tanıtıldı

KİLİS - 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte Kilis'e özgü yemek ve tatlılar tanıtıldı. Etkinlik halay ile başladı, yemeklerin tanıtılması ve tadılmasıyla sona erdi.

Programa Kilis Valisi Tahir Şahin'in yanı sıra Kilis Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Erkmen, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Atila Yıldırım ve diğer protokol üyeleri katıldı.

"Bu mutfak bizim değerimiz"

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Atila Yıldırım, "21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası'ndayız. Bu kapsamda biz de Kilis Belediyesi olarak gastronomimize sahip çıkıyoruz. Bu mutfaktaki lezzetlerimizi herkesin görmesini istiyoruz. Kilis mutfağı, çevre illerin lezzetlerini harmanlayarak kendine özgü bir kimlik oluşturuyor. Herkesi bu tatları denemeye davet ediyorum. Emeği geçen tüm ustalarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Tatlı ustasından katmer vurgusu

Etkinlikte Kilis'in yöresel tatlıları da büyük ilgi gördü. Tatlı Ustası İlhan Kilimci, meşhur Kilis katmerini tanıtırken, "Her şey susar, katmer konuşur" sözleriyle dikkat çekti. Kilimci, Katmerin Kilis mutfağındaki yerinin çok özel olduğunu belirtti.

Gençlerin hazırladığı yemekler beğeni topladı

Kız Meslek Lisesi'nde öğrenci olan genç katılımcılar da hazırladıkları yöresel yemeklerle ilgi odağı oldu. Katılımcılardan Ülker Tavukçu, "Semirsek yaptık. Önce pilavı haşlayıp pişiriyoruz, ardından kıymayı kavurup baharatlarla harmanlıyoruz. Hamuru bezeler halinde açıp iç harcı yerleştiriyoruz, sonra kapatıp kavuruyoruz" dedi.

"Gerçekten çok lezzetli"

Bir diğer katılımcı Sıla Güngör ise içli köftenin yapımını anlattı: "Kıymayı kavurup suyunu çektiriyoruz, sonra soğan ve baharatları ekliyoruz. Dış harcı için simit, un, tuz ve baharatları yoğuruyoruz. İçini doldurup kapattıktan sonra kızartıyoruz. Yaklaşık 1-2 saat içinde hazır oluyor ve gerçekten çok lezzetli" şeklinde konuştu.