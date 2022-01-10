Üye Girişi
Kilise kazısında azat edilen kölenin tanrıya teşekkür için yaptığı mozaik bulundu - Son Dakika

Kilise kazısında azat edilen kölenin tanrıya teşekkür için yaptığı mozaik bulundu

10.01.2022 11:25
Kilise kazısında azat edilen kölenin tanrıya teşekkür için yaptığı mozaik bulundu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, portakal bahçesinde bulunan 6. yüzyıla ait Kutsal Havariler Kilisesi'nin sürdürülen sezon kazısında bir kölenin azat edilmesinden sonra tanrıya teşekkür için yaptığı belirlenen mozaik gün yüzüne çıkarıldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, portakal bahçesinde bulunan 6. yüzyıla ait Kutsal Havariler Kilisesi'nin sürdürülen sezon kazısında bir kölenin azat edilmesinden sonra tanrıya teşekkür için yaptığı belirlenen mozaik gün yüzüne çıkarıldı.

Arpaçiftlik Mahallesi'nde Mehmet Keleş'in 2007'de bahçesine portakal fidanı dikmek isterken fark ettiği ve yapılan kazılarla Kutsal Havariler Kilisesi'nin yanı sıra mozaikler, hayvan figürleri, taş mezarlar ve kemik kalıntıları bulunan alanda çalışmalar devam ediyor.

Arkeologlar bölgede bu sezon kazılarında, üzerinde tavus kuşu figürü ve bir kölenin azat edilmesinden sonra tanrıya teşekkür ettiği yazıtın da yer aldığı mozaikli alan buldu.

Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, AA muhabirine, Hatay'ın tarihi, doğası ve kültürüyle dikkat çektiğini, Arsuz ilçesinin de ilk çağlardan bu yana liman kenti olarak önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Ersoy, bahçesine portakal fidanı dikmek isteyen kişinin fark etmesiyle bulunan alanda ulaşılan kilise ve mozaiklerin kentin 6. ve 12. yüzyıllarına açıklık getirmesi açısından önem taşıdığını dile getirdi.

Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Bulunan kilise, bir vatandaşın tesadüfen bir portakal fidanı dikerken bulduğu bir mozaikli alan. Daha sonraki yıllarda müze kurtarma kazısı başlatıldı ve bu yıla kadar devam etti. Burada üç nefli bazilikal bir kilise ortaya çıkarılıyor. Kilisenin tabanında mozaikler bulunuyor. Bir kitabe ortaya çıkarılıyor ve bu kilisenin üç havariler kilisesi adının olduğu belli. Bu yıl yapılan kazılarda da tekrar bir mozaikli alan ortaya çıkarıldı. Bir kölenin azat edilmesinden sonra tanrıya teşekkürü için yaptığı bir mozaik ortaya çıkarıldı. Mozaiğin üzerinde tavus kuşları ve yazıt var. Bu da cenneti tasvir ediyor."

"Burası bir açık hava müzesi olarak ziyarete açılacak"

Kente deniz turizmi için gelen çok sayıda yerli ve yabancı turist olduğuna dikkat çeken Ersoy, kilisenin üzerine çatı yaparak ziyarete açmayı hedeflediklerini anlattı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın da konuya duyarlılığına değinen Ersoy, "Burası bir açık hava müzesi olarak ziyarete açılacak. Tarih, deniz, kum bir bütün olarak gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin beğenisine sunulacak." diye konuştu.

Ersoy, kilisenin bulunduğu alanlarda büyük bir yerleşimin de olabileceğini belirterek, bu nedenle bölgede kazıların devam edeceğini söyledi.

YORUMLAR
500

Arkeoloji Müzesi, Mehmet Keleş, Arsuz, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kilise kazısında azat edilen kölenin tanrıya teşekkür için yaptığı mozaik bulundu - Son Dakika


Son Dakika: Fenerbahçe'den Adana Demirspor'a karşı sürpriz ilk 11! Son Dakika: Fenerbahçe'den Adana Demirspor'a karşı sürpriz ilk 11!         
19:13
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi nasıl sona erdi? Galatasaray'da Fatih Terim dönemi nasıl sona erdi?         
19:12
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı         
14:00
Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı         
13:47
Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı         
11:53
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti         
08:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı         
00:35
Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
00:33
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31

Son Dakika Haberleri
18:43 Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekile tepki: Dünyanın hiçbir devleti buna müsaade etmez
18:28 Eşinin kendisini aldattığı iddiaları sonrası Hande Soral tepkisini böyle gösterdi
18:25 Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı
18:18 Acun Ilıcalı, Fatih Terim hamlesiyle herkesin aklını başından alacak
18:07 İnşaat alanında düşen kızın boğazına demir çubuk saplandı
18:00 Fuhuş operasyonunda detaylar ortaya çıktı! Okul servisinde fuhuş yaptırdılar, aralarında memurlar da var
17:51 Ünal Aysal: Fatih Terim'in hocalık süresi çoktan geçmişti
17:47 Öldürülen teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekille ilgili konuşan Öztrak: Terör, terörist bizim kırmızı çizgimizdir
17:45 SGK'dan milyonları ilgilendiren genelge! 2022'de uygulanacak ödenek ve primler belirlendi
17:30 Haber Global yayınında spiker, programı sunduğu sırada fenalık geçirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 19:18:37. #1.12#
SON DAKİKA: Kilise kazısında azat edilen kölenin tanrıya teşekkür için yaptığı mozaik bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement