Kıraç Sakarya Kültür Yolu Festivali'nde - Son Dakika
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Kıraç Sakarya Kültür Yolu Festivali'nde

Kıraç Sakarya Kültür Yolu Festivali\'nde
13.07.2026 12:09
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Kıraç, Sakarya Kültür Yolu Festivali'nin kapanışında konser verdi ve ıslama köfteyi denedi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Sakarya Kültür Yolu Festivali'nin 9'uncu ve son gününde sanatçı Kıraç sahne aldı. Müzikseverlerle buluşan Kıraç, konser öncesinde Sakarya'nın coğrafi işaretli lezzeti ıslama köfteyi tattı.

Sakarya Kültür Yolu Festivali kapanış programı kapsamında Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda konser düzenlendi. Konser öncesinde sanatçı Kıraç'a Sakarya mutfağının coğrafi işaret tescilli ürünlerinden ıslama köfte ikram edildi. Yaklaşık 30 yıl önce de bu lezzeti tattığını belirten Kıraç, yöresel ürünü yeniden denemekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İkramın ardından sahneye çıkan Kıraç, "Zaman", "Gidiyorum" ve "Endamın Yeter" gibi bilinen şarkılarını alanını dolduran dinleyicilerle birlikte seslendirdi. Binlerce kişinin katıldığı konserle birlikte Sakarya Kültür Yolu Festivali tamamlandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kıraç Sakarya Kültür Yolu Festivali'nde - Son Dakika

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