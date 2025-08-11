Kıranardı'nda Pilav Şenliği Coşkusu

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan'la birlikte Kıranardı 2. Pilav Şenliği'ne katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kıranardı Kent Ormanı'nda Kıranardı Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği ile muhtarlık işbirliğiyle gerçekleşen şenliğe katılan Büyükkılıç, gözleme pişirip vatandaşlara ikram etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, şenliğin birlik, beraberlik ve dayanışmanın sembolü olduğunu ifade etti.

Okandan da şenlikte olmaktan duyduğu mutluluğu belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Büyükkılıç, vatandaşlara pilav ikramında bulundu.