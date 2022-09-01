Saygılı, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızla birlikte 'Son Mektup' filmini izleyeceğiz. Ayrıca etkinlik kapsamında vatandaşlarımızı sıcak yaz akşamlarında sinema keyfi ile buluşturmuş oluyoruz. Sinema etkinliklerimiz devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

Mehmet Saygılı, Kırıkkale, AK Parti, Sinema, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Kırıkkale'de açık hava sinema etkinliği - Son Dakika

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