Kırıkkale'de genç besici hayvanları için keman çalıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kırıkkale'de genç besici hayvanları için keman çalıyor

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde ailesiyle besicilik yapan 20 yaşındaki Hamit Keleş, büyükbaş hayvanları için keman çalıp şarkı söylüyor. Keleş, hayvanlara 1 yıldır keman çalıp, şarkı söylediğini aktardı.

12.06.2024 10:33
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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde ailesiyle besicilik yapan 20 yaşındaki Hamit Keleş, büyükbaş hayvanları için keman çalıp şarkı söylüyor.

Kırıkkale Güzel Sanatlar Lisesi'nden 2022'de mezun olan ve 3 yıldır ailesiyle besicilik yapan Keleş, geçen yıl yemleme yaptığı sırada hayvanlarına keman çalmaya başladı.

Hayvanları yemledikten sonra keman çalan Keleş, bir yıldır sabah ve akşam ahırda adeta konser veriyor.

Genç besici Hamit Keleş, AA muhabirine, çocukluğundan beri müziğe ilgi duyduğunu söyledi.

İlçede ailesiyle besicilik yaptığını anlatan Keleş, "Sabah, öğle ve akşam hayvanların bakımını yapıp yemlerini veriyoruz. Sabah yemleme işlemini yaptıktan sonra kemanla bütün ahırı dolanıyorum, hayvanlara keman çalıyorum. Bu şekilde ben de rahatlıyorum. Bir anda gelişti aslında. Hayvanlara yem verirken 'şöyle bir keman çalsam da dinleseler ne olur' dedim, öyle bir şey yaptım." dedi.

Keleş, keman çalmayı lisedeki öğretmeni Elmas Akçay sayesinde öğrendiğini, kendisinin de üzerine bir şeyler koymaya çalıştığını dile getirdi.

Hayvanlara 1 yıldır keman çalıp, şarkı söylediğini aktaran Keleş, "Sabah ve akşam olmak üzere iki kez birer saat hayvanlara keman çalıyorum. 5-6 şarkı çalar, söylerim. Aynı zamanda solistlik de yapıyorum, bağlama da çalıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kırıkkale'de genç besici hayvanları için keman çalıyor - Son Dakika

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