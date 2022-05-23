KIRIKKALE - "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı - Son Dakika
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KIRIKKALE - "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı

23.05.2022 15:48

Kırıkkale'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Kırıkkale'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası", Kırıkkale Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliklerle başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Türkiye Aşçılar Pastacılar Birliği Kırıkkale İl Temsilcisi Hüseyin Şipal, Türk mutfağının önemsenmesi gerektiğini söyledi.

Her zaman geleneksel ve yöresel Türk mutfağını vurgulamaya çalıştıklarını belirten Şipal, "Türk mutfağının bilinmesini istiyoruz. Çok güzel bir mutfağımız var." dedi.

Kırıkkale Belediyesi yemekhanesinde, Türk mutfağı kitabından seçilen bazı yemekler hazırlanarak ikram edildi.

Aşçı Mecit Şaşmaz, gazetecilere, atalarının tarlada veya bahçede yetiştirdikleri ürünlerle yemek yaptıklarını belirterek, Türk mutfağındaki yemeklerin tarladan sofraya ürünler olduğunu ifade etti.

KIRIKKALE - Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı
KIRIKKALE - Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı
KIRIKKALE - Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı
KIRIKKALE - Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı
KIRIKKALE - Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı
KIRIKKALE - Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı
KIRIKKALE - Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı

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Avusturya'da 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri başladı Avusturya'da 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri başladı 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri başladı 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri başladı
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat KIRIKKALE - 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KIRIKKALE - "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı - Son Dakika
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