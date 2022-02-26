Kırıkkale Şairler ve Yazarlar Antolojisi Kitabı tanıtıldı - Son Dakika
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Kırıkkale Şairler ve Yazarlar Antolojisi Kitabı tanıtıldı

26.02.2022 11:16
Kırıkkale Şairler ve Yazarlar Antolojisi Kitabı tanıtıldı

Kırıkkale'nin yazar ve şairlerinin eserlerinin bir araya getirilmesi amacıyla hazırlanan "Şairler ve Yazarlar Antolojisi Kitabı" tanıtıldı.

Kırıkkale'nin yazar ve şairlerinin eserlerinin bir araya getirilmesi amacıyla hazırlanan "Şairler ve Yazarlar Antolojisi Kitabı" tanıtıldı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, milletlerin üzerine coğrafya, iklim, topografi gibi şeylerin tesir ettiğini ve kendi medeniyetlerini oluşturduklarını söyledi.

Resim ve heykelde batının çok ileride olduğuna dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, "Bizim medeniyetimiz de kendine ait ürünleri geliştirmiş. Kendimize ait mimarimiz, çini sanatımız var. Edebiyat konusunda da Ruslar ve İngilizler eserler otaya çıkarmış ama şiir tam bize göre alan. Nedim'ler, Fuzuli'ler ve Ali Şir Nevai'ler gibi çok büyük şairler yetiştirmiş bir medeniyetin çocuklarıyız. Yakın zamana baktığınızda Yahya Kemal'ler, Necip Fazıl'lar, Mehmet Akif'ler ve Nazım Hikmet'ler gibi çok büyük şairler yetiştirmiş bir milletiz." diye konuştu.

Tekbıyıkoğlu, kitabın hazırlanmasında emeği geçen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kırıkkale Şairler ve Yazarlar Derneği ile Medya ve Gazeteciler Cemiyeti'ne teşekkür etti.

Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Şevket Özsoy da bu çalışmayla Kırıkkale'nin bir eksiğini gidermeye çalıştıklarını belirterek, kitabın çıkarılmasında destek veren Kırıkkale Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teşekkür etti.

Şiir ve müzik dinletisinin sunulduğu programda, katılımcılara Şairler ve Yazarlar Antolojisi Kitabı hediye edildi.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, Medya ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercihan Çakmak ve öğrenciler katıldı.

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Kırıkkale, Turizm, Medya, Şiir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kırıkkale Şairler ve Yazarlar Antolojisi Kitabı tanıtıldı - Son Dakika


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